Nereden nereye!

Grup lideri olarak Trabzon’a gelen Ferencvaros topu görmeden ilk yarıyı tamamladı. Sahaya hangi 11 çıkarsa çıksın, önce kazanmayı istemek gerekiyor. Orta sahada sigorta olarak Siopis olunca hem defans, hem yanında oynayan diğer yumuşak ayaklar rahat ediyor. Maçın başında gelen gol takımın özgüvenini de yerine getirdi. İlk yarıda son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar, Avrupa maçlarının tarihi farklı skoru ortaya çıkacaktı. Monaco’nun farklı galibiyet haberi ile ikinci yarı duran Trabzonspor’u oyuncu değişiklikleri sahada tuttu. Grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi’yle başladığı sezonda Konferans Ligi’ne razı oldu…