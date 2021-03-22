Neden zırt pırt ‘Erdoğan erken seçime gidecek’ deyip duruyorsun arkadaş?..

“Erdoğan, HDP’nin kapatılmasına yeşil ışık yaktı…”.

Hah tamam işte…

Reis erken seçime gidiyor…

★

“Erdoğan bir kararname ile İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığımızı duyurdu…”.

Demiştim kardeşim…

Bakın işte gördünüz…

Erdoğan erken seçim hazırlığı yapıyor…

★

“Erdoğan, sadece 4 ay önce atadığı Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı…”.

Vay beeee…

Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası’na para musluklarını açtırıp erken seçime gidecek…

★

“Erdoğan, yargı reformu sözü verdi…”.

Gördünüz mü?..

Ben demiştim kardeşim…

Bu adam pragmatist…

“Yargı reformu, hukukun üstünlüğü, insan hakları” falan diyerek erken seçime gidecek…

★

Baydınız ama arkadaşlar…

Yahu canlar!..

Etmeyin eylemeyin…

Erdoğan pek çok konuda tek başına karar alabilir…

“Hazırlayın uçağımı, Katar’a gidiyorum” diyebilir mesela…

Ama…

★

Lise öğretmeninin, “Çıkarın kağıt kalemi yazılı yapıyorum” dediği gibi:

“Hadi bakalım erken seçime gidiyoruz” diyemez…

★

Bunu bilmemiş olabilir misiniz?..

Elbette biliyorsunuz…

A be birader…

Madem biliyorsunuz…

Neden zırt pırt “Erdoğan erken seçime gidecek” deyip duruyorsunuz?..

NEDEN ERKEN SEÇİM KARARI ALSIN?..

Erdoğan ülkeyi erken seçime götüremez mi?..

Yoksa, götürmez mi?..

★

İsterse götürür…

Yani…

Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alma yetkisi var…

Ama…

★

Seçim kararı alırsa…

Kendisi aday olamaz…

★

İyi de canlarım benim…

Erdoğan aday olamayacağı bir erken seçim için neden karar alsın?..

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ DEĞİŞTİRİLDİ SADECE

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan aday olamaz…

Neden aday olamayacağı anayasada o kadar açık yazıyor ki…

★

2007 Referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliği maddelerinden biri (101/2) şöyle:

“Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”.

★

Erdoğan iki defa seçildi mi?..

Seçildi…

Eee….

Nasıl olacak da Erdoğan bir kere daha seçilebilecek?..

★

Konuyla ilgili herkes biliyor ki, 2017 referandumunda bu madde değiştirilmedi…

Yapılan anayasa değişikliği de zaten cumhurbaşkanlarının görev süreleriyle ilgili değil…

★

Değişiklik…

Temsil yetkisi olan ama sorumluluğu olmayan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi veriyor…

Yani…

Bakanları atama ve onlara başkanlık etme görevini yüklüyor…

HAYDUT, HASTA YATAĞINDA BASILIR…

Bir soru daha…

Diyelim ki erken seçim teklifi AKP’den geldi…

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin tavrı ne olur?…

★

Bence…

Seçim kararını Erdoğan’ın alabilme yetkisi olduğunu hatırlatarak:

“Biz hazırız, sayın Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alsın” derler…

★

Cumhurbaşkanı bu taleplerine yanaşmazsa…

Erken seçim kararını Meclis’te almak için:

Cumhurbaşkanlarının aday oldukları andan itibaren partileriyle ilişkilerinin kesilmesi gerektiğinde…

Parlamenter sisteme dönülmesinde…

Yüksek Yargı üyelerinin Meclis tarafından seçilecek olanlarına nitelikli çoğunlukla (400) seçilmeside ısrarcı olurlar…

TRT ve özel televizyonlarda seçim

★

Ve daha pek çok konuda anayasa değişikliği talep ederler…

Zira onlar da öğrendiler ki…

Haydut hasta yatağında basılır…

BUGÜNKÜ MECLİS ARİTMETİĞİ ERKEN SEÇİM KARARI ALIR MI?..

2007 anayasa referandumunda yapılan değişiklik…

Daha önce…

Meclis tarafından…

Bir defalığına…

Ve…

7 yıl için seçilen cumhurbaşkanının…

2014 ve sonraki yıllarda…

5 yılda bir yapılacak seçimlerle…

Halk tarafından…

Ve…

En çok iki dönem için seçilebileceğine hükmediyor…

★

Ve…

Diyor ki:

Eğer kişinin ikinci dönemiyse…

Seçime 1 yıldan daha fazla zaman varsa…

Erken seçim kararını Meclis almışsa…

İki dönem seçilen kişi…

Üçüncü kez aday olabilir…

Ve…

Kazanırsa cumhurbaşkanlığı görevini yapar…

★

Bugünkü Meclis aritmetiği erken seçim kararı alır mı?..

Hem alamaz…

Hem almaz…

★

Neden mi?..

Anlatayım…

KANADI KIRIK TAVUK TEZ YAKALANIR…

Erken seçim kararı alabilmek için gerekli oy sayısı (600/5X3= 360)

İki iktidar partisinin milletvekili sayısı…

AKP 289 + MHP 48 = 337

★

Yetmiyor yani…

Ya CHP…

Ya HDP…

Ya da İYİ Parti lazım yanlarına…

★

HDP, “Muhammed Allah’ın resulüdür” diye kanun teklifi verse…

Bahçeli’nin milletvekilleri bu teklife “hayır” oyu verir…

★

Peki ya İYİ Parti ve CHP “erken seçime evet” derlerse…

★

O kadar saf olabileceklerine ihtimal vermiyorum…

Çünkü…

Kanadı kırık tavuk tez yakalanır…

E HANİ NAMAZ KILANLARI SEVİYORDUNUZ?..

2007 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesiydi…

Meclis Başkanı ve AKP Milletvekili Bülent Arınç şöyle dedi:

“Namaz kılan Müslüman bir cumhurbaşkanımız olsun…”.

★

Cumhurbaşkanının namaz kılan biri olmasını isteyen AKP sonunda…

Namaz kılan…

İyi bir Müslüman olduğu karşıtları tarafından bile kabul edilen…

Ancak…

HDP’den seçildiği için milletvekilliği düşürülen…

İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tutuklattı….

HADİ ORADAN MASKARA…

İbrahim (Karagül) kardeş…

Sen abdest al…

Herkesin göreceği şekilde namaza dur…

“Müslüman’ım elhamdülillah” diye sağ elini kalbinin üstüne bastırarak hava at…

★

Sonra da…

Kendisinden başka hiç kimsenin olmadığı bir ortamda…

Abdest alırken tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun imanına söz et…

İmanıyla kafa bul…

★

Hadi oradan maskara…

Hadi, hadi…