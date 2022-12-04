Dünya Kupası’nda grup aşaması sona erdi, son 16 mücadeleleri başladı. Kupanın favorilerinden Almanya ve Belçika’nın gruptan çıkamaması turnuvanın en büyük sürprizleriydi.

Katar 2022’de Asya futbolunun gelişimi dikkat çekti. Ev sahibi Katar’ın dışında Asya organizasyonundan turnuvaya katılan 5 takımın 3’ü son 16 turuna çıktı. Japonya, İspanya ve Almanya’nın olduğu grubu lider bitirdi, üstelik topladığı 6 puanı bu iki güçlü ülkeden aldı. Güney Kore, son nefeste kendini son 16 arasına atıp epik bir hikayeye imza attı. Avustralya; Fransa’dan 4 gol yedikten sonra Tunus ve Danimarka’yı yenip grubu ikinci bitirdi. İran ve Suudi Arabistan son ana kadar şansını korusa da gruplarından çıkamadı.

Japonya ile Güney Kore, son yıllarda Avrupa’ya birçok oyuncu gönderdi. Artık bu transferlerin nedeni Uzakdoğu pazarına girip pazarlama geliri elde etmek değildi. Avrupa’ya göre daha uygun bonservisi olan kaliteli oyuncular büyük liglere geldi. İki ülke, 2002’de ortaklaşa düzenledikleri Dünya Kupası’ndan beri yapılan yatırımların karşılığını almaya başladı. Yavaş ama emin adımlarla ilerliyorlar. İki ülkeden biri bir gün Dünya Kupası’nda final oynar mı, neden olmasın?