Osman Kavala’nın neden hapiste olduğunu biliyoruz…

Ama…

Üzerine atılı suçları nasıl işlediğini…

Savcı ve mahkemenin üyeleri bile bilmiyor…

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Oysa…

Hilafeti isteyen İmam’ın:

Hem anayasamıza…

Ve hem de…

Türk Ceza Kanunu’na göre:

Suç işlediğini…

O görüntüleri izleyen herkes (Savcılardan da izleyen mutlaka olmuştur) biliyor…

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Gelin görün ki…

Üzerine atılı suçları nasıl işlediğini…

Savcı ve mahkemenin üyelerinin bile bilmediği Osman Kavala:

4.5 yıldır hapiste…

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Suç işlediğini:

Cümle alemin gördüğü…

Cümle alemin işittiği…

Cümle alemin bildiği İmam Efendi:

Suç işleme özgürlüğünü serbestçe:

Devam ettiriyor…

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Ne bu şimdi?..

Yargı bağımsızlığı mı?..

Yargı vicdansızlığı mı?..

TUTUKLU YARGILAMA GEREKTİRİR…

Hilafet isteyen İmam’ın düşünce özgürlüğü hakkını kullandığı iddia ediliyor…

Komik…

Çünkü hiç alâkası yok…

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Bir kişinin…

Bir ülkede sistem değişikliği istemesi…

Temel hak ve özgürlüklerin gereğidir…

Ama…

Bir ülkede bir kişinin:

Rejim değişikliği istemesi…

Anayasal düzeni yıkma girişimi:

Suçudur…

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Hilafetin getirilmesini istemek…

Rejim değişikliği talebi olduğu içindir ki:

Anayasal bir suçtur…

Tutuklu yargılama gerektirir…

O KADAR DA DEĞİL…

İlk, “erken seçim olacak” tartışmaları başladığı günden beri:

“Hayır, olmayacak” diyorum…

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Kaldı ki…

“Erken seçim olacak” öngörüleri başladığında…

Ekonomi bugünkünden çok daha iyi durumdaydı…

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O gün bile erken seçime gitmeyi göze alamayan Erdoğan…

Ekonomi sürünürken: erken seçime gidecek kadar saf mı?..

BEKLEYELİM, GÖRELİM…

Biliyorsunuz…

ABD’de bir temyiz mahkemesinin kararıyla, Halkbank’ın ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar, federal hükümetin bankaya karşı açtığı dava askıya alındı.

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Bu habere şunu da ekleyin lütfen:

Avusturya Mahkemesi, SBK Holding Başkanı’nın Türkiye’ye iadesine karar verdi…

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Bu iki haberin tercümesi (Bence) şöyle:

Biden, Erdoğan’a biraz daha zaman tanıyacak…

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Neden acaba?..

Biden, istediklerini alabilme noktasına geldiğini mi düşünüyor?..

Yoksa…

Erdoğan’ın bir çılgınlık yaparak NATO’dan kopacağından mı korkuyor?..

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Bekleyelim, görelim…

HUKUK AHLÂKI İNFİSAH MI ETTİ?..

Bir ülkenin cumhurbaşkanı ve yandaşları…

Allah’ın her günü…

Ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkan’ına:

Hakaret ediyor…

İftira atıyor…

Ama…

Savcılar uyuyor…

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Elindeki belgelerle…

Ülkeyi yönetmiş bir siyasetçinin…

Bir eski bakanın…

Bir eski başbakanın oğluyla ilgili…

Somut belgelerle suç duyurusunda bulunan Sedat Peker için:

“Yakalama” kararı çıkartılıyor…

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Hukuk ahlâkının infisah ettiği bir süreç mi ne?..

İLAHİ DEVLET BEY…

Evet efendim, biliyorum…

Daha önce anlattığım…

Ve hatta çok bilinen bir fıkra…

Ama olsun…

“Bir fıkra sadece bir kere anlatılır” diye bir kural yok…

O halde buyurun…

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Yeniçerinin biri, yaşlı bir Musevi’yi, öldüresiye dövüyordu…

Oradan geçmekte olan bir Müslüman araya girdi:

“Günahtır, ne yaptı bu adamcağız sana?” diye azarladı dayak atan adamı…

“Bunlar” dedi adam yumruğunu sallarken… “Hz. İsa efendimizi öldürmüşler…”.

“Yahu o olay, 1500 sene önce olmuştu” dedi araya giren kişi…

“Olsun” diyerek kendisini savundu Yeniçeri, “ben yeni öğrendim…”.

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Devlet Bahçeli…

Sezen Aksu’nun 5 yıldır her yerde çalınan ve…

Zevkle dinlenen şarkısını yeni öğrenmiş olmalı ki…

Kafatasçılarından sonra:

Bizzat saldırdı Sezen’e…

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Devlet Bey’i dinlerken…

“Yok artık” oldum yani…

Ve tabii ki:

Güldüm, güldüm, güldüm…

İlahi Devlet Bey…

SEZEN AKSU OLABİLMEK…

Hepimiz “Sezen Aksu” olabilseydik…

Bu muhteşem yurttaşımıza yapılan saldırganlık karşısında:

“Hepimiz Sezen Aksu’yuz” diyebilseydik…

Ülkemiz:

Bu çağdışılık çamurunda patinaj çekiyor olur muydu?..

DÜNÜN TİVİTİ…

Gonca Vuslateri

@gonca_vuslateri

Kimsesi olmayan çocuklara avazı çıktığı kadar “Aç kardelen! Aç!” diye bağırdı..

Arnavutköy’de klip çekti doğasına sahip çıktı..

Adile Naşit’in son nefesinde hastane odasında ellerini tutandı.

Bin tane derdi arasında daima hepimizi sardı sarmaladı.

Saçmalamayın artık..

#sezenaksu