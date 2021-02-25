Ne bekliyorsunuz?

Futbolumuzun önde gelen paydaşlarının son demeçlerinden öne çıkanlar:

“Yurtdışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı.”

“Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa, Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.”

“Çok kritik bir 3 puan aldık. Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim.”

“Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu.”

“Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Başta yayıncı kuruluşun başlangıcı yapması gerekirdi. Türk futbolunu nereye getirdiklerini bir düşünsünler.”

“Maçlar eşit şartlarda, mertçe oynansın. Hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık ya.” “Fenerbahçe’ye meydan okunamaz. Vakit tamam, hodri meydan. Bozalım oyunlarını. BE FAIR”

Futbolumuzda bir güvensizlik ortamı sürüp gidiyor. Ortalık toz duman içinde, daha ligin bitmesine 16 hafta var, üstü kapalı suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Federasyondan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ses çıkmıyor. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında görev yapan spor savcıları her hafta ortaya atılan bu iddia ve imalar karşısında harekete geçmiyor. “Gelin, eteğinizdeki taşları dökün” demiyor.