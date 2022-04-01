Mutlu cinsellik için bu sorunu görmezden gelmeyin!

Erkeklerde yaygın görülen bir cinsel işlev bozukluğu olan ‘erken boşalma’ tedavi edilmediği takdirde çiftleri seksten uzaklaştırır, ilişkileri bitme noktasına getirir…



Bu problemimle nasıl başa çıkarım?

SORU:

35 yaşında 3 yıldır evli bir erkeğim. Erken boşalma problemi yaşıyorum. Bu yüzden eşimle uzaklaştık. Acaba çözüm yolu nedir? G.D./Hatay

CEVAP:

Birçok canlının erkeği üreme şansını artırmak için doğası gereği hızlı boşalmaya programlanmıştır. Bu durum insan için de geçerlidir. Bununla birlikte insanlarda cinsel ilişki üremenin dışında haz alma ve haz verme işlevi de taşıdığı için hızlı boşalma neredeyse bir eksiklik ya da kusur gibi görülmektedir. Neyse ki boşalma denetimi yüzmek, dans etmek gibi isteyen her erkeğin sonradan öğrenebileceği bir beceridir. Hızlı boşalma isteği, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, dur-başla tekniği gibi bir takım tekniklerle yavaşlatılıp kontrol edilebilir. Yani çaresiz bir sorun değildir. Bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Yaş ilerledikçe cinsel arzular da azalır mı?

SORU:

44 yaşında bir kadınım. Ben de yavaş yavaş menopoz belirtileri başladı. Bu yüzden cinsel isteğimi yitirmekten kor­kuyorum. Ne yapmalıyım? H.E./Antalya

CEVAP:

Libido denilen cinsellik dürtüsü; kadınlarda 40 yaşından sonra sabitlenmektedir. Fakat kadın sağlıklı olduğu sürece; ileri yaşlara kadar zevk alma, cinsel birleşme ve orgazm olma özelliğini korumaktadır. Siz menopozdan kaynaklanan hormon değişikliklerinin yarattığı sıkıntılardan dolayı, cinsel isteksizlik evresine girmiş olabilirsiniz. Bu nedenle, menopoz tedavisi görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde cinsel istek ve çiftlerin birbirini arzulaması ne kadar azalsa da; dokunmanın, sevişmenin, ruhu ve bedeni paylaşmanın verdiği hazlar değişmez.

Her ilişkide orgazm olmak gerekir mi?

SORU:

34 yaşında, 2 yıldır evli bir kadınım. Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var ama bana hep orgazm olup olmadığımı sormasından rahatsız oluyorum. Neden bunu yapıyor? L.Y./Ordu

CEVAP:

Erkekler için cinsel hazzın önemli bölümünü boşalma sırasında hisse­dilen duyumlar oluştururken kadınlar için süreç daha önemlidir. Dokunma ve hissetme, şehvetle arzulanma, uzun süreli sevişme orgazmın yerini tutabilir. Erkekler için eşlerinin orgazm olması, cinsel yeterliliklerin onaylanması ve ilişkinin devamının güvencesi gibidir. Bu nedenle birçok erkek eşlerinin orgazm olmasını kendi orgazmlarından daha fazla değer verir ve bunu bilen kadınlar istemeden de olsa orgazm taklidi yaparlar. Eşinizin bu konuyu yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı fazla önemsediği anlaşılıyor. Ona uygun bir dille orgazmın her zaman zorunlu olmadığını birlikte geçirilen zamanın sizi mutlu etmeye yettiğini söyleyebilir, ısrarcı olması durumunda bir terapist­ten destek almayı önerebilirsiniz.