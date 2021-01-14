Mustafa Cengiz: 33 sene görevde kalsam, Fatih Terim’le çalışırım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’le aralarında problem olduğuna dair iddialarla ilgili olarak “33 sene görevde kalsam, yine Fatih Terim’le çalışırım” açıklamasını yaptı.

Seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili “İçime sinen bir aday olursa, ben aday olmam ve onun lehine çekilirim” diyen Cengiz, Fatih Terim’in istediği oyuncular için de görüşmelere başladığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin yer aldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öncelikle görevde kaldıkları sürede yapılanlarla ilgili açıklama yaparak sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, göreve geleli 3 yıl olduğunu ifade ederek, “22 Ocak’ta 3 yıl olacak göreve geleli. Geçmişini unutan geleceğini bilemez. Önemli olan süreci yakalamaktır.

Dursun Başkan’a karşı aday olup kulübü devraldığımızda genel durum şuydu, “Bütün tersanelerine girilmiş” diyeceğim ama 157 milyon Euro’ya yakın borcumuz vardı ve 147 milyon Euro olarak UEFA’ya bildirilmişti. Dannj ve Chedjou’nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 25 Ocak’ta devir teslim aldık ve 31 Ocak’a kadar 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Şükürler olsun bunları hallettik. Basketbolda da yasağımız vardı, bunu da kaldırdık. Toplam 80 milyon TL borç vardı, bunları da ödedik. Derneğe para verip faiz işlettik diyorlar, gülüyorum bunlara. Bizim faiz işletecek paramız mı var? Biz kredi alarak ödedik bunları.

Bunları kasıtlı mı kullanıyorlar cahilce mi kullanıyorlar bilemiyorum. Başımızda UEFA vardı. Millet hafife alıyor bunları. UEFA’ya gittiğimizde 4 ay müsaade edin dedik. Orada genel morale önem veriyorlar. Borcuna sadık, morali yüksek, bu doğrultuda hareket ediyorlar. Orada beyan esastır ve 4 ay müsaade ettiler. Biz gidip 67 sayfa rapor verdik. Tarihte ilk defa bir kulübe 2. kez uzlaşma anlaşması verdiler ve yer yerinden oynadı. Milan ve Paris Saint-Germain bizi örnek gösterdiler. Biz avukatsız savunma yaptık. Avrupa’nın büyük avukatları bizi izledi ve havalimanında bize “Sizin avukata ihtiyacınız yok” dediler. UEFA’da yer yerinden oynadı. 6 milyon Euro ceza yedik, bunu da ödedik.

Disiplin komitesinin üstünde bir komite var ve başkanı, AİHM eski başkanı. 500 sayfaya yakın yazışma yazdık ve sertleştik karşılıklı olarak. İsteseler doğrudan ceza verme hakları vardı. Ceza almamız için yeniden Disiplin Komitesi’ne sevk ettiler ve biz de CAS’a gittik. Herkes bize karşı çıktı. CAS’ta bir büyük Avrupa kulübünün sadece avukatlara verdiği para 2,5 milyon Euro’ydu. Biz davayı hem usulden hem de esastan kazandık. Harcadığımız para 35 bin İsviçre Frangı” açıklamasını yaptı.

“Ben yapayalnızım ve şikayet etmiyorum”

Göreve geldiklerinden sonra takımın 2 şampiyonluk ve 4 kupa kazandığına dikkat çeken Cengiz, “Sağ olsun teknik kadromuz ve futbolcularımız 2 yıl üst üste bizi şampiyon yaptı, 4 tane de kupa kazandık. 10 yıldır ilk kez kara geçtik ve kayyum tehlikesinden de kurtardık. Bunları hafıza için anlatıyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün çalışan arkadaşlarımı bıktırdılar. Kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu maalesef bıktı artık. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim.

Bu kadar ağır saldırı nedeniyle bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Çünkü beyinde 10 lezyon daha çıkmış. Kimse bana acımasın. Ben yapayalnızım ve bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Benden sonra gelecek olan yönetimlere de ışık veriyorum. Yarın bu hataları yaparsanız buraya başkan ve yönetim bulamazsınız, eleştirecek kimseyi bulamazsınız, gelmez. Her zaman şampiyon olmak durumunda olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık. Kolay değil 3 senede 2 şampiyonluk” diye konuştu.

“Hak eden kazansın, hak eden Galatasaray olsun”

Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Değerli bir rakibimiz ve değerli bir maç. Gerek teknik direktörümüz gerek takımımız ölümüne oynayacaktır. Bazı maçlarda şanssız puan kayıplarımız oldu. Bunun iç ve dış faktörleri de oldu. Doğrudan hakemlerin üzerine de atmak istemiyorum. Alanyaspor maçı, Kasımpaşa maçı var. Kayserispor maçında tek şut attılar, tek gol yedik.

Hatırlar mısınız bir Konyaspor maçımız vardı. Tek kale oynamıştık ama adam orta sahadan bir top attı, Almanya’dan gelen bir kalecimiz vardı, yere seken top kaleye girdi. Ben bunu gördükten sonra futbolda hiçbir şeye şaşırmam. Galatasaray ligin en değerli kadrosuna sahip. Genç oyuncularımızı da takıma monte ediyor hocamız. Gençlere ve bütün oyuncularımıza çok inanıyoruz. İnşallah Muslera da katılacak aramıza. Fatih’e buradan da teşekkür ediyorum. Pazar günü kıran kırana oynayacağız, hak eden kazansın, tabii ki hak eden Galatasaray olsun” ifadelerini kullandı.

“Görüşme yapma dediler, arkasından görüştüm”

Taraftarların yönetime yaptıkları eleştirilerle ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, “Taraftar olarak bakarsam, beceriksiz ve vasat bir yönetimiz. Bir tablo veriyoruz ama bu kadar sattık ettik anlamına gelmesin. Bu bilgilendirme için. 24 Ocak 2018’de göreve gelmişiz. 3 yılda 47 oyuncu satın almışız. 3 günde Nagatomo’yu aldık ve Ndiaye’yi de hocamızın onayıyla sattık. Menajeri kapıda nöbet tutuyordu. Oğlumu bile aramışlar. Toplamda 40 milyon Euro bonservis ödemişiz. Bunu başka kulüpler veremez. Dün TFF’de de veremediler, sıkıştılar. Limitler var. Toplam ödenen ücret 44 milyon Euro.

Toplamda 68 oyuncu göndermişiz, 62 milyon Euro gelir elde etmişiz. Toplamda 18 milyon Euro artıdayız. Şimdi beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olurdu. Bir kulübümüz 18 oyuncu aldı. Romanya’ya oyuncu yolladılar, Bolu’ya gitmedi. Bizim her şeyimiz net, yalan yok, dolan yok, arkadan dolanıp 2 puan almak yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Ben buranın patronu değilim, onlar gibi taraftarım. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Bu açıdan bakınca biz 100 milyon Euro kar elde etmediğimiz için suçluyuz. Bizim 3 yıla daha ihtiyacımız var. Korkmayın aday değilim.

Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euro borçları TL’ye çevirdim. 5 yıl yapılandırma yaptık, birinci yıl bitti şimdi ilk 2 yıl ödemesiz 7 yıla döndürüyoruz. Ben bunu kendim için yapmadım, herkes için yaptım. Ben bugün varım, yarın yokum. Buraya kazık çakmadım. Şimdi yazmışlar ya transfer ya istifa diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben 47 oyuncu transfer etmişim, hala doymamışsınız. Bizim oyuncularımız Türkiye’nin en değerli oyuncuları. 1 saattir Fatih hocayla bunu konuşuyoruz. Taraftarı ben yönlendiriyormuşum, hocayla yolları ayırıyormuşum. Taraftar açıklama yaptı, Başakşehir’le İrfan Can için görüşme yapma diye.

Ben bu sözün ardından Göksel Bey’le görüştüm. Ne görüştüysek kendisi açıkladı. Ben onlara bunu yazdırsam, neden görüşeyim Göksel Gümüşdağ ile. Ben kendisiyle 1 kez değil, birkaç kez görüştüm. Kimin için görüştüğümüz belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Diğer oyuncuları da konuşunca toplam harcama 38 milyon Euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık aşamasındayız” diyerek devam etti.

“Kulüplere ellerindekileri verin dedim, ‘Mahremdir veremeyiz’ dediler”

Türkiye Futbol Federasyonu’nda dün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısına değinen Mustafa Cengiz, “Dün TFF’de bir soru sordum. Orada bazılarına haberler kaçıyor. Açıklamışlar 499 milyon TL limit. Millet yazıyor, “Elinde 500 milyon yetki var, harcasana” diye. Bu bizim toplam limitimiz. Ben dün 21 kulübe, ‘Verin elinizdeki rakamları’ dedim. ‘Mahremdir veremeyiz’ dediler. Bizimle birlikte sadece artıda olan tek kulüp Trabzonspor.

Benim 9.8 milyon TL artı durumum var. Kur yenilemesi yaptılar, bugünkü kura getirdiler ve bankaların böyle istediğini söyleyip topu da buraya attılar. Taraftarlar eğer sosyal medyada başlık açacaksanız, gündem oluşturacaksınız, lütfen “Harcamaları günlük kurdan değil, daha önceki kur olan 8 TL’den yapın” diye. Böyle olunca ben 26 milyon TL artıya çıkıyorum. Benim durumum bu. Bugün Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden.

Bugün yazarım çekleri mayıs sonrasına ve İrfan Can’ı da alırım, hepsini alırım. Sonra da hadi eyvallah derim ve giderim. Buna engel olabilecek bir güç yok. Ama ben 3 tane alkış almak için Galatasaray’ın geleceğini karartmam. İstedikleri kadar beceriksiz desinler. Ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam. Hocamızla mevcut kadroyu da konuştuk, kendisi aslan gibi “Oldu oldu başkanım, olmazsa bu kadroyla da gideriz” dedi. Ama şuna emin olun, hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Hocamla kavgalı bir durumumuz yok”

Teknik Direktör Fatih Terim’le yayın öncesinde 1 saat civarı oturup sohbet ettiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Hocamızla 1 haftadır yoğun maç trafiği nedeniyle bir araya gelemiyorduk. Hocama ‘Neden yalnız hissediyorsun’ diye sordum. ‘Sinirlendim, burama geldi’ dedi. Karagümrük maçı vardı yaşanan. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmur yiyor, kar yiyor. Kolay değil. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocama hak verdik.

Bazen hak vermiyoruz ‘hayır’ diyoruz. 2 medeni insan gibi oturup konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hocamız konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. Bu yayın olmasaydı 1 saat daha otururduk. Biz kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok hocamızla. Ben hocamla bir kavgam olsa, bunu medya önünde paylaşmam. Ben sadece güzellik konuşurum. Hocam da ben de söyler zaten. İkimiz de güney karakterine sahibiz. Ben kimseden lafımı esirgemem. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmayız.

Hocamın kastettiği şeyler çok başka, bunu kendi aramızda hallediyoruz. Hocam değerli bir isim ve değerli bir marka. Açıklanan isimler olunca, herkes havalara girdi. Hepsi sanki İrfan Can Kahveci oldu başımıza. Hepsi değerli isimler ama hepsinin bir sırası var. Galatasaray mevcut kadrosuyla Türkiye’de şampiyon olur. Ama hocamız da biz de şampiyon olduktan sonrasını düşünüyoruz. İrfan Can’ı koyduğunuz zaman, Visca’yı koyduğunuz zaman daha da değerli olur. Bana göre İrfan Can, Göksel’in istediği 13-14 milyon Euro’dan çok daha değerlidir. Ama taraftarlarımız beklemeli, bizim kaynak oluşturmamız gerekiyor” açıklamasını yaparak transferde görüşülen isimlerle ilgili konuştu.

“Hocamız şapkadan tavşan çıkardı”

Ömrünün Galatasaray ile geçtiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, “Koma halinde bile Galatasaray’ı düşündüm. Fakat öyle bir hale geldi ki iş, bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca, Galatasaray’ı yenmiş sayılıyor. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık, defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Taylan çıktı ortaya. Çin atasözü der ki, zora düşünce 2 dakika kaşını çat, bulursun yolu.

Hocamız da buldu bu yolu, şapkadan tavşan çıkardı. Biz de zaman zaman şapkadan fil çıkarıyoruz. Rakip takımımız 18 transfer yapmış. Rakip takım başkanı cebinden ödeme yapıyormuş. Benim vereceğim 1000 Lira’dan ziyade taraftarın vereceği 1 Lira daha önemlidir çünkü ortada birlikte katılım vardır. Şunu da söyleyeyim, hiç transfer de yapamayabiliriz. Sonra istifa isteyenler olur. Benim için istifa kurtuluş olur. Ama sonrasında kayyum atanırsa içim yanar” dedi.

Seçime girip girmeyeceğiyle ilgili de konuşan Cengiz, “Ben niye girmeyeyim seçime? Ben enayi miyim? 2 bin 525 kişi bana oy vermiş. Namustur bu. Ben buna ihanet edemem. Onların ricasıyla yine girerim. Ancak başkan adayı olup olmayacağımı bilmiyorum. Benim en büyük hayalim maç seyretmek. Evde bile seyredemiyorum, hanım bana kızıyor. Deşarj oluyorum ben haftada 1 kez. 15 günde 1 locamızda izliyorum, rahatlıyorum. Senelerdir benim locam dopdolu olur. Orada Fenerbahçeli de olur, Beşiktaşlı da olur. Ben hakeme bir şey diyemiyorum, gol atılıyor yerimde heykel gibi oturuyorum. Çünkü yanımda rakip başkan oluyor.

Milletin karakterini öğrenmek istiyorsanız, başkan olun, yanındaki diğer başkanlardan görün. Real Madrid’den 5 gol yedik, adam ayağını kıpırdatmadı. Ama burada göbek atanlar bile var. Ben eğer iyi bir aday görürsem, onun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, bütün adaylardan özür dileyerek söylüyorum bunu, ara süreçte çıkan adaylar da çok değerli isimler, ama ben kendimce yeterli görmezsem, aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum. Doktorlarıma ve aileme bakarsam, olmam, işin de acıklı kısmına girmeyelim” açıklamasını yaptı.

“Limiti aşanlar oldu de ne oldu?”

TFF’nin belirlediği limiti aşmak istemediklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Limiti aşmak istemiyoruz ama limiti aşanlar oldu, ne oldu? Ben yüzde 26 aştığım anda 3 puan silme, transfer yasağı var. Yüzde 25 aşarım istersem. Aşanlar oldu bu limiti. Olmadı mı? Soruyorum ben devamlı TFF’ye. Limiti aşanlar da yanımda oluyor ama ses yok, görüntü var” dedi. Genç oyuncular nedeniyle Fatih Terim’e teşekkür eden Cengiz, “Gençler hata da yapabilirler. Şimdi seyirci olmadığı için tribünde ‘Yuh’ sesi çıkmıyor ama sosyal medya başladı. Çocukları idam ediyorlar resmen. Benim sosyal medya hesabım yok. Hatta twit atan yöneticilerden rahatsız oluyorum. Yeni dönemde aday olursam, twit yasak olacak. Dün 16’ya çıktı yabancı sayısı” dedi.

“FIFA ‘Futbolcunun sözleşmesini tek taraflı uzatamazsınız’ diyor”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın dün oynanan Beşiktaş maçının ardından Oğulcan Çağlayan konusunda yaptığı açıklamaya da değinen Cengiz, “Oğulcan konusunda son maddeyi de okudum, ilk maddeyi de. Ben iş alan da oldum iş veren de oldum. Sözleşmede opsiyon 1 yıl uzatılır diyor. Kararda bizim ayartan kulüp olmadığımız söyleniyor. Fakat açılan davada davalı görülüyoruz. Sizin sözleşmeniz tek taraflı uzatılıyor ama siz gidip ‘hayır uzatamazsın’ diyebilirsin. FIFA da açıkça “Futbolcunun sözleşmesini tek taraflı uzatamazsınız” diyor. Yahu futbolcu köle mi? 1 milyon 200 bin Euro da, Kayseri Erciyesspor’a ödenen bonservis bedeli. 6 maç ceza da, Rize’de oynamadığı maç sayısıymış. Böyle bir karar mı var ya” diyerek devam etti.

“Falcao taraftar talebiyle yapılan bir transferdir”

Falcao konusuna da değinen Cengiz, “Falcao geldiğinde 60 bin kişi geldi stada. Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Bundan utanmıyoruz, eleştirmiyoruz. O gün İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin 1 Mayıs mitingleri haricinde en büyük toplantısıymış. Falcao çok değerli bir oyuncu. Ama sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde de sakat değildi. Geldiğinde çok yüklendi. Monaco kalması için 8 milyon Euro teklif etti ama kendisi “Attığım golün anonsunun hoparlörden anons edilince stadın sessiz kalmasından sıkıldım” dedi. Şimdi İspanya’da tedavisi sürecek. Falcao düzelecek ve gelecek. Ama kendisi “Ben şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum” derse ki, kendisine Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklif var, o zaman yardımcı oluruz” diye konuştu.

“33 sene görevde kalsam, 33 sene Fatih Terim’le devam ederim”

Fatih Terim’in mukavelesiyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, “Fatih Terim’in mukavelesi mayısta bitmiyor. Biz 2+3 yıl yaptık. Devam ediyor opsiyonu. Biz mukaveleyi hocamla beraber yaptık ve kendisi böyle olmasını istedi. Eğer seçimden sonra biz görevde olmaz isek ve yeni gelecek olan yönetimin bu konuda farklı bir tercihi olursa diye düşündük Hocamın maçtan sonra yaptığı açıklamanın sebebi de adrenalinden kaynaklı. Kavgada yumruk bile sayılmaz bu. Ben burada 33 sene kalsam ki korkmayın kalmayacağım, 33 sene hocamla devam ederiz” diyerek Fatih Terim konusundaki düşüncelerini aktardı. (DHA)