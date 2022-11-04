Muhalefet olmazsa demokrasi olur mu?

Jandarma Genel Komutanlığı…

Ve…

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında:

“Suç duyurusu” yaptı…

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Kemal Bey:

Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütleriyle mücadele yapılmadığını…

Uyuşturucu imali ve ticaretine…

Uyuşturucu kaçakçılığına göz yumulduğunu…

Ve bunun sonucu olarak da…

Kara para aklandığını…

İddia etmekle:

Suçlanıyor?..

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Dikkat…

İddia, iftira değildir…

İddia, hakaret değildir…

İddia, yalan haber değildir…

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Ve canlarım…

Jandarma Genel Komutanlığı’nın suç duyurusu aynen şöyle bitiyor:

“…. kara paranın aklandığını iddia ederek gerçeklikten uzak, soyut ve mesnetsiz ifadelerle…”.

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Yahu efendiler…

Siyaset de…

Medya da:

İddia etmek için:

Var ya…

★

Siyaset de…

Medya da…

Elinde somut bilgi…

Ve…

Somut belge olsa bile:

“İddia” eder ya…

★

Ellerindeki bilginin:

“Mesnetli” mi…

Yoksa:

“Mesnetsiz” mi olduğuna suçlanan kişi değil:

Yargı karar verir…

★

Hem…

İddia etmeyen muhalefet:

“Soru önergesi” verebilir mi?..

★

İddia etmeyen muhalefet:

“Araştırma önergesi” verebilir mi?..

★

İddia etmeyen muhalefet:

Gensoru verebilir mi?..

★

Bu üç anayasal hakkını değerlendirmeyen muhalefet:

Sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır mı?..

Hukuk çölü

Soru şu:

Ülkede uyuşturucu satışı var mı?..

Var…

“Yok” diyen…

“Yanlış bilgi yaymaktan” tutuklanır…

★

Ülkede kara para var mı?..

Yoksa eğer:

Neden gri listedeyiz?…

★

MB, 2022 yılı ilk sekiz ayında…

Niçin:

28 milyar dolar…

“Net hata noksan” açıkladı?..

★

Net hata noksan:

“Kaynağı bilinmeyen (Kara) para” demek değil mi?…

Bir ülke MB:

“28 milyar dolar net hata noksan/kara para” açıklıyorsa:

Muhalefetin suçu ne?..

★

Tövbe tövbe…

Güzelim memleketi 20 yılda…

Hukuk çölüne çevirdiler yahu…

Tutuklanır mı?

Yürekli bir cumhuriyet başsavcısı çıkar da:

“… halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla:

TÜİK hakkında:

Soruşturma başlatırsa…

Ne olur?..

★

Savcı:

“FETÖ’cü” olduğu iddiasıyla.

Tutuklanır…

Mı, acaba?..

Alkışı hak ediyor

Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan’a sordu:

“Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?..”.

Ayça, gözyaşlarını silerken cevapladı bu soruyu:

“Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum”.

★

Sadece gözler değil…

Sözler de:

Kalbin aynasıdır…

★

Ayça, duygularını…

O kadar güzel anlatıyor ki:

Alkışı:

Hak ediyor…

Neler oluyor

Mahir Ünal, Cumhuriyet rejiminin toplumu:

“Düşünme özürlü” hale getirdiğini iddia etti…

★

İktidar ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

Cumhuriyet rejimini eleştiren Mahir Ünal’a:

Sert çıktı…

★

Mahir Ünal…

Meclis Grup Başkan Vekilliği’nden…

İstifa etmek:

Zorunda kaldı…

İstifayı:

Bahçeli’nin istediği:

İleri sürüldü…

★

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan…

Mahir Ünal’ın, Cumhuriyeti eleştiren açıklamasına destek verecek şekilde:

Cumhuriyet rejimine yüklendi…

★

AKP, Anayasa Değişikliği için HDP’yi ziyaret etti…

Oysa…

Anayasa Mahkemesi…

MHP’nin baskısı üzerine…

HDP’nin kapatılması konusunu…

Esastan:

Görüşmeye başladı…

★

Neler oluyor dostlar?..

Bilen var mı?..

Ayıp oluyor

Sansür Yasası’nın Resmî Gazete’de yayımlandığı andan…

Bu ana kadar…

Muhaliflerine…

En çok:

İftira atan…

En çok:

Halkı yanıltıcı bilgi veren…

İki kişi var:

Erdoğan…

Ve…

Soylu…

★

Ama…

Madde 29’un uygulanarak…

Yargılanması…

Ve…

Hapse atılması istenen (Şimdilik) sadece:

Bir kişi var:

Kılıçdaroğlu…

★

Ayıp oluyor ama…

Hem de:

Çok ayıp oluyor…

Ne olacak?

İTO’nun…

Ekim ayı itibariyle açıkladığı yıllık enflasyon oranı:

% 108.77…

★

ENAG’ın bulduğu rakam:

% 185.34…

★

TÜİK’e göreyse:

Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon oranı:

% 85.51…

★

Bu durumda…

Cumhuriyet Başsavcılığı…

Sansür yasası madde 29’u uygulamak amacıyla:

ENAG hakkında soruşturma başlatırsa…

★

İTO hakkında da:

Aynı şeyi yapmak zorunda:

Kalır mı?..

Kalırsa:

Çarşı karışır mı?..

Lütfen unutmayın

Okuldan sevinçli bir şekilde dönen…

Ve…

Kapıdan girer girmez:

“Koşuda birinci oldum anne” diyen Çetin’e annesi sordu:

“Bravo… Kaç kişi yarıştınız?..”.

Çetin soluklandıktan sonra cevap verdi:

“Ben yalnızdım…”.

★

TÜİK’e göre Ekim ayı enflasyonu…

Aylık: % 3.54…

Yıllık: % 85.5…

★

Türkiye ekonomisi…

Zirvede tek başına…

Bunu:

Yeni ekonomi modeline borçlu olduğumuzu:

Lütfen unutmayın…