Muhalefet olmazsa demokrasi olur mu?
Jandarma Genel Komutanlığı…
Ve…
Emniyet Genel Müdürlüğü:
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında:
“Suç duyurusu” yaptı…
★
Kemal Bey:
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütleriyle mücadele yapılmadığını…
Uyuşturucu imali ve ticaretine…
Uyuşturucu kaçakçılığına göz yumulduğunu…
Ve bunun sonucu olarak da…
Kara para aklandığını…
İddia etmekle:
Suçlanıyor?..
★
Dikkat…
İddia, iftira değildir…
İddia, hakaret değildir…
İddia, yalan haber değildir…
★
Ve canlarım…
Jandarma Genel Komutanlığı’nın suç duyurusu aynen şöyle bitiyor:
“…. kara paranın aklandığını iddia ederek gerçeklikten uzak, soyut ve mesnetsiz ifadelerle…”.
★
Yahu efendiler…
Siyaset de…
Medya da:
İddia etmek için:
Var ya…
★
Siyaset de…
Medya da…
Elinde somut bilgi…
Ve…
Somut belge olsa bile:
“İddia” eder ya…
★
Ellerindeki bilginin:
“Mesnetli” mi…
Yoksa:
“Mesnetsiz” mi olduğuna suçlanan kişi değil:
Yargı karar verir…
★
Hem…
İddia etmeyen muhalefet:
“Soru önergesi” verebilir mi?..
★
İddia etmeyen muhalefet:
“Araştırma önergesi” verebilir mi?..
★
İddia etmeyen muhalefet:
Gensoru verebilir mi?..
★
Bu üç anayasal hakkını değerlendirmeyen muhalefet:
Sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır mı?..
Hukuk çölü
Soru şu:
Ülkede uyuşturucu satışı var mı?..
Var…
“Yok” diyen…
“Yanlış bilgi yaymaktan” tutuklanır…
★
Ülkede kara para var mı?..
Yoksa eğer:
Neden gri listedeyiz?…
★
MB, 2022 yılı ilk sekiz ayında…
Niçin:
28 milyar dolar…
“Net hata noksan” açıkladı?..
★
Net hata noksan:
“Kaynağı bilinmeyen (Kara) para” demek değil mi?…
Bir ülke MB:
“28 milyar dolar net hata noksan/kara para” açıklıyorsa:
Muhalefetin suçu ne?..
★
Tövbe tövbe…
Güzelim memleketi 20 yılda…
Hukuk çölüne çevirdiler yahu…
Tutuklanır mı?
Yürekli bir cumhuriyet başsavcısı çıkar da:
“… halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla:
TÜİK hakkında:
Soruşturma başlatırsa…
Ne olur?..
★
Savcı:
“FETÖ’cü” olduğu iddiasıyla.
Tutuklanır…
Mı, acaba?..
Alkışı hak ediyor
Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan’a sordu:
“Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?..”.
Ayça, gözyaşlarını silerken cevapladı bu soruyu:
“Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum”.
★
Sadece gözler değil…
Sözler de:
Kalbin aynasıdır…
★
Ayça, duygularını…
O kadar güzel anlatıyor ki:
Alkışı:
Hak ediyor…
Neler oluyor
Mahir Ünal, Cumhuriyet rejiminin toplumu:
“Düşünme özürlü” hale getirdiğini iddia etti…
★
İktidar ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli…
Cumhuriyet rejimini eleştiren Mahir Ünal’a:
Sert çıktı…
★
Mahir Ünal…
Meclis Grup Başkan Vekilliği’nden…
İstifa etmek:
Zorunda kaldı…
İstifayı:
Bahçeli’nin istediği:
İleri sürüldü…
★
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan…
Mahir Ünal’ın, Cumhuriyeti eleştiren açıklamasına destek verecek şekilde:
Cumhuriyet rejimine yüklendi…
★
AKP, Anayasa Değişikliği için HDP’yi ziyaret etti…
Oysa…
Anayasa Mahkemesi…
MHP’nin baskısı üzerine…
HDP’nin kapatılması konusunu…
Esastan:
Görüşmeye başladı…
★
Neler oluyor dostlar?..
Bilen var mı?..
Ayıp oluyor
Sansür Yasası’nın Resmî Gazete’de yayımlandığı andan…
Bu ana kadar…
Muhaliflerine…
En çok:
İftira atan…
En çok:
Halkı yanıltıcı bilgi veren…
İki kişi var:
Erdoğan…
Ve…
Soylu…
★
Ama…
Madde 29’un uygulanarak…
Yargılanması…
Ve…
Hapse atılması istenen (Şimdilik) sadece:
Bir kişi var:
Kılıçdaroğlu…
★
Ayıp oluyor ama…
Hem de:
Çok ayıp oluyor…
Ne olacak?
İTO’nun…
Ekim ayı itibariyle açıkladığı yıllık enflasyon oranı:
% 108.77…
★
ENAG’ın bulduğu rakam:
% 185.34…
★
TÜİK’e göreyse:
Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon oranı:
% 85.51…
★
Bu durumda…
Cumhuriyet Başsavcılığı…
Sansür yasası madde 29’u uygulamak amacıyla:
ENAG hakkında soruşturma başlatırsa…
★
İTO hakkında da:
Aynı şeyi yapmak zorunda:
Kalır mı?..
Kalırsa:
Çarşı karışır mı?..
Lütfen unutmayın
Okuldan sevinçli bir şekilde dönen…
Ve…
Kapıdan girer girmez:
“Koşuda birinci oldum anne” diyen Çetin’e annesi sordu:
“Bravo… Kaç kişi yarıştınız?..”.
Çetin soluklandıktan sonra cevap verdi:
“Ben yalnızdım…”.
★
TÜİK’e göre Ekim ayı enflasyonu…
Aylık: % 3.54…
Yıllık: % 85.5…
★
Türkiye ekonomisi…
Zirvede tek başına…
Bunu:
Yeni ekonomi modeline borçlu olduğumuzu:
Lütfen unutmayın…