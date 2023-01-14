Muhalefet, iktidarın halefi olabilmektir

UsNews’ün, geçtiğimiz günlerde yayımlanan, “Dünyanın ekonomik açıdan en etkili ülkeleri” raporunda BAE:

2022 yılında Arap ülkeleri arasında birinci…

Dünyada ise “yedinci etkili ekonomi” olarak gösterildi…

“Dünyanın en güvenli” ülkeleri sıralamasında da BAE:

İlk üçün altına hiç düşmedi…

★

Türkiye’nin:

Hangi iktidar döneminde olursa olsun…

Böyle güçlü…

Ve güvenilir bir Devletle…

Siyasî ve ticarî ilişki kurması:

Akılcı politikaların gereğidir…

★

Yakın gelecekte Türkiye’yi yöneteceğine inanılan siyasi karolar (İlle de CHP’li olanlar…).

İdeolojik yaklaşımlardan vazgeçmeli…

Ama…

Ve ne yazık ki…

Ülkemizde milyonlarca seküler (Ki hemen tamamı CHP’ye oy veriyor) seçmen:

“Arap” adından bile nefret eder hale getirildi…

Çünkü…

★

Bu kesime göre:

“Arap” demek “Müslüman” demek…

“Müslüman” demek ise:

“Gericilik” demek…

★

Oysa canlarım…

Bu düşüncede olanlar:

Dünyadaki değişimin…

Dünyadaki gelişimin…

Ve en çok da…

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman konusunda…

Hiç bilgi sahibi olmayan:

Soğuk savaş dönemi kafalarıdır…

★

Meselâ BAE’de…

1 milyon Birleşik Arap Emirliği yurttaşına karşılık…

13 milyon göçmen yaşıyor…

*

80 milyonluk Türkiye…

8 milyon göçmene tahammül edemez…

Bu:

8 milyon göçmen nüfusla iletişim kuramazken…

★

13 milyon BAE yurttaşı olmayan “Dünyalı…”.

BAE’nde:

Huzur ve güven içinde yaşıyor…

★

Muhalefet…

Bu ülkeyle halen iletişim kurmuyor…

Ya da:

Kuramıyorsa…

İktidar olduğunda:

Ekonomiyi hangi kaynaklarla ayağa kaldıracağını da:

İnanılır sözlerle:

Açıklamalıdır…

Olmazsa olmazımızdır

Canlarım…

Belli ki…

Beş ay sonra Türkiye’yi…

Yeni bir iktidar yönetecek…

Yeni iktidarın cumhurbaşkanı da yine belli ki:

Altılı masanın adayı olacak…

★

Umarım…

Ve dilerim ki…

Yeni iktidar, BAE ile olan ticarî ilişkileri:

Erdoğan iktidarındaki dönemden daha sıcak tutar…

Zira…

★

Türkiye için BAE ile kurulacak ticarî ve siyasî ilişkiler:

Çok değerlidir…

Yeni iktidarın da:

“Olmazsa olmazları” arasındadır…

★

Çünkü…

Dünya ekonomi çevreleri için İsviçre Avrupa’da neyse…

Ortadoğu’da BAE de…

Küresel ekonomi aktörleri için:

Odur…

★

Hatta…

Günümüz dünyasında BAE…

İsviçre’den daha adil…

Daha güvenilir…

Daha etkilidir…

Yanlış olan ne?

Erdoğan iktidarının ve medyasının bir zamanlar:

BAE ile olan ilişkilerde yanlış yaparak:

Bu, etkili ve güvenilir ülkeyi düşmanlaştırması:

Tabii ki yanlıştı…

Ama…

Bugün aynı ülkeyle ilişkileri güçlendirmeye çalışması:

Doğrudur…

★

Yanlış olan:

Türkiye’nin (İktidarda kim olursa olsun) BAE ile yeniden sıcak ilişki kurması değil…

Muhalefetin…

Yani:

Yakın geleceğin iktidarının:

Bu yakınlaşmaya yönelik eleştirileridir…

Zira…

İktidarın ilişkilerini yeniden düzenlemesine itiraz etmek:

“Biz iktidar olduğumuzda BAE, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleriyle iletişim kurmayacağız” demektir…

★

Altılı masaya tavsiyem:

Aralarında kuracakları bir ekibin…

BAE başta olmak üzere…

Diğer Arap ülkeleriyle de görüşmeler yapması…

★

İktidar olduklarında…

Bu ülkelerle…

Mevcut iktidarın kurduğundan daha sıcak…

Daha güvenilir…

Ve daha kalıcı ilişkiler kuracağının:

Mesajını vermesidir…

Tavsiye ederim

BAE dünyada “dilenci” olmayan (Belki de) tek ülke…

Haliyle…

Fakir de yok…

★

Tabii ki herkes için ama…

İlle de kadınlar için:

İzlanda’dan sonra…

Dünyanın en güvenilir cadde ve sokakları:

BAE’nde…

★

Mini eteğiyle…

Gecenin bir yarısında…

Ve tek başına…

(Meselâ) Dubai caddelerinde…

Ya da sokaklarında…

Yürüyüş yapan bir kadın görüntüsü:

Hayatın olağan akışından ibarettir…

Ve…

★

Hiç kimse de başını çevirip:

“Oy anam yiyeyim seni” gibi…

İnsanlık dışı laflar etmez…

“Kesin o…’dur” diye düşünmez…

★

Sözümün özü…

Kemal Bey’in İngiltere ve ABD seyahatlerini nasıl alkışladıysam…

BAE başta olmak üzere…

Bölgenin diğer ülkelerini de ziyaret edip…

Aynı toplantıları yapmasını:

Tavsiye ederim…

BAE güvenli çünkü

BAE’de, Saray’la akrabalığı olan ailelerden bir iş insanı…

Bu ülkede iş yapan küresel yatırımcılardan birine:

Ticarî kazık attı…

Sonra ne mi oldu?..

Söyleyeyim…

★

BAE Yargısı:

“Kazık atan kişi Saray’a yakın biri, görmezden gelelim” demedi…

Somut kanıtlar olduğu için…

Küresel (Konuk) yatırımcıya kazık atan o kişi yargılandı…

Suçu işlediği sabit görüldü…

Ve…

Hapse atıldı…

★

Bu örnek de gösteriyor ki…

BAE’ni dünyada:

İsviçre’den:

Daha adil…

Daha güvenilir…

Daha etkili kılan kurum:

Hukuktur…

Yargı bağımsızlığıdır…

Adalet duygularının:

Yüceliğidir…

ABD ve Türkiye

Duydunuz mu?..

Başkan Biden’ın:

Washington, D.C. ofisinde…

Ve…

Delaware’deki konutunda…

Obama yönetimine ait gizli belgeler bulundurduğu anlaşıldı…

★

Başsavcı Merrick Garland…

Joe Biden’ın seçimlerde:

Bunları siyasette kullandığı şüphesi üzerine…

Geçtiğimiz perşembe günü:

Eski federal savcılardan Robert Hur’u:

Görevlendirdi…

★

İşte gerçek başkanlık sistemiyle…

Ve…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesiyle yönetilen:

ABD…

★

Ve işte:

Ortalık…

Siyasi kir ve pas içinde olduğu halde…

Tek bir siyasetçinin bile soruşturulamadığı:

Türkiye…

Değişimi görmek

Canlarım…

Çevrenizde halen:

“Petrol zengini Araplar” lâfının dolaştığını duyuyorsunuzdur…

Oysa artık:

Bu lâf:

Çok boş bir lâf…

★

Piyangodan 1 milyon dolar kazanan birinin…

60 yıl sonra:

1 trilyon doları varsa…

Ve…

★

Her yıl aynı kişiye…

Piyangodan yine 1 milyon dolar çıkıyor…

Ama…

50 milyar dolar da…

Finans…

Ve…

Üretim sektöründen kazanıyorsa…

O kişiye artık:

“Piyango zengini” diyemezsiniz…

★

BAE başta olmak üzere…

Diğerleri için halen:

“Petrol zengini ülkeler” demek…

Bu ülkelerdeki gelişimi…

Ve…

Değişimi görmemek:

Demektir…

Kim için söylerdi?

Çinli düşünür Mensiyüs’e göre insanın fıtratında:

“İyi olmak” vardır…

Bunun için gerekli olan…

Yine her insanda doğuştan gelen vicdanın sesine:

Kulak vermektir…

★

Birey, kendi içinde uyum içinde yaşarsa…

Toplum düzeni de…

Kendiliğinden…

Ve…

En iyi şekilde:

Kurulur…

★

Mensiyüs politik kadrolar için bakın neler söylemişti:

“Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise bir daha utanacak sebep bulamaz…”.

★

“Üç hanedan, egemenliğini cömertlikle sağladı, zulümle bitirdi. Bütün devletlerin doğuşu ve çöküşü, egemenliğini sürdürmesi ve sona erdirmesi için de bu geçerlidir…”.

★

Düşün bakalım…

Mensiyüs bugün yaşıyor olsaydı…

Bunları:

Kim/ler için söylerdi?..