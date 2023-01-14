Memduh Bayraktaroğlu
14 Ocak 2023

Muhalefet, iktidarın halefi olabilmektir

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

UsNews’ün, geçtiğimiz günlerde yayımlanan, “Dünyanın ekonomik açıdan en etkili ülkeleri” raporunda BAE:

2022 yılında Arap ülkeleri arasında birinci

Dünyada ise “yedinci etkili ekonomi” olarak gösterildi…

“Dünyanın en güvenli” ülkeleri sıralamasında da BAE:

İlk üçün altına hiç düşmedi…

Türkiye’nin:

Hangi iktidar döneminde olursa olsun…

Böyle güçlü…

Ve güvenilir bir Devletle…

Siyasî ve ticarî ilişki kurması:

Akılcı politikaların gereğidir…

Yakın gelecekte Türkiye’yi yöneteceğine inanılan siyasi karolar (İlle de CHP’li olanlar…).

İdeolojik yaklaşımlardan vazgeçmeli…

Ama…

Ve ne yazık ki…

Ülkemizde milyonlarca seküler (Ki hemen tamamı CHP’ye oy veriyor) seçmen:

“Arap” adından bile nefret eder hale getirildi

Çünkü…

Bu kesime göre:

“Arap” demek “Müslüman” demek…

“Müslüman” demek ise:

“Gericilik” demek…

Oysa canlarım…

Bu düşüncede olanlar:

Dünyadaki değişimin…

Dünyadaki gelişimin

Ve en çok da…

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman konusunda…

Hiç bilgi sahibi olmayan:

Soğuk savaş dönemi kafalarıdır…

Meselâ BAE’de…

1 milyon Birleşik Arap Emirliği yurttaşına karşılık…

13 milyon göçmen yaşıyor…

*

80 milyonluk Türkiye…

8 milyon göçmene tahammül edemez…

Bu:

8 milyon göçmen nüfusla iletişim kuramazken…

13 milyon BAE yurttaşı olmayan “Dünyalı…”.

BAE’nde:

Huzur ve güven içinde yaşıyor…

Muhalefet…

Bu ülkeyle halen iletişim kurmuyor…

Ya da:

Kuramıyorsa…

İktidar olduğunda:

Ekonomiyi hangi kaynaklarla ayağa kaldıracağını da:

İnanılır sözlerle:

Açıklamalıdır…

Olmazsa olmazımızdır

Canlarım…

Belli ki…

Beş ay sonra Türkiye’yi…

Yeni bir iktidar yönetecek

Yeni iktidarın cumhurbaşkanı da yine belli ki:

Altılı masanın adayı olacak…

Umarım

Ve dilerim ki…

Yeni iktidar, BAE ile olan ticarî ilişkileri:

Erdoğan iktidarındaki dönemden daha sıcak tutar

Zira…

Türkiye için BAE ile kurulacak ticarî ve siyasî ilişkiler:

Çok değerlidir…

Yeni iktidarın da:

“Olmazsa olmazları” arasındadır…

Çünkü…

Dünya ekonomi çevreleri için İsviçre Avrupa’da neyse…

Ortadoğu’da BAE de…

Küresel ekonomi aktörleri için:

Odur…

Hatta…

Günümüz dünyasında BAE…

İsviçre’den daha adil…

Daha güvenilir

Daha etkilidir

Yanlış olan ne?

Erdoğan iktidarının ve medyasının bir zamanlar:

BAE ile olan ilişkilerde yanlış yaparak:

Bu, etkili ve güvenilir ülkeyi düşmanlaştırması:

Tabii ki yanlıştı…

Ama…

Bugün aynı ülkeyle ilişkileri güçlendirmeye çalışması:

Doğrudur…

Yanlış olan:

Türkiye’nin (İktidarda kim olursa olsun) BAE ile yeniden sıcak ilişki kurması değil…

Muhalefetin…

Yani:

Yakın geleceğin iktidarının:

Bu yakınlaşmaya yönelik eleştirileridir…

Zira…

İktidarın ilişkilerini yeniden düzenlemesine itiraz etmek:

“Biz iktidar olduğumuzda BAE, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleriyle iletişim kurmayacağız” demektir…

Altılı masaya tavsiyem:

Aralarında kuracakları bir ekibin…

BAE başta olmak üzere…

Diğer Arap ülkeleriyle de görüşmeler yapması

İktidar olduklarında…

Bu ülkelerle…

Mevcut iktidarın kurduğundan daha sıcak…

Daha güvenilir

Ve daha kalıcı ilişkiler kuracağının:

Mesajını vermesidir…

Tavsiye ederim

BAE dünyada “dilenci” olmayan (Belki de) tek ülke…

Haliyle…

Fakir de yok…

Tabii ki herkes için ama…

İlle de kadınlar için:

İzlanda’dan sonra…

Dünyanın en güvenilir cadde ve sokakları:

BAE’nde…

Mini eteğiyle…

Gecenin bir yarısında…

Ve tek başına…

(Meselâ) Dubai caddelerinde…

Ya da sokaklarında…

Yürüyüş yapan bir kadın görüntüsü:

Hayatın olağan akışından ibarettir…

Ve…

Hiç kimse de başını çevirip:

“Oy anam yiyeyim seni” gibi…

İnsanlık dışı laflar etmez…

“Kesin o…’dur” diye düşünmez…

Sözümün özü…

Kemal Bey’in İngiltere ve ABD seyahatlerini nasıl alkışladıysam…

BAE başta olmak üzere…

Bölgenin diğer ülkelerini de ziyaret edip…

Aynı toplantıları yapmasını:

Tavsiye ederim…

BAE güvenli çünkü

BAE’de, Saray’la akrabalığı olan ailelerden bir iş insanı…

Bu ülkede iş yapan küresel yatırımcılardan birine:

Ticarî kazık attı…

Sonra ne mi oldu?..

Söyleyeyim…

BAE Yargısı:

“Kazık atan kişi Saray’a yakın biri, görmezden gelelim” demedi…

Somut kanıtlar olduğu için…

Küresel (Konuk) yatırımcıya kazık atan o kişi yargılandı…

Suçu işlediği sabit görüldü…

Ve…

Hapse atıldı…

Bu örnek de gösteriyor ki…

BAE’ni dünyada:

İsviçre’den:

Daha adil…

Daha güvenilir

Daha etkili kılan kurum:

Hukuktur…

Yargı bağımsızlığıdır…

Adalet duygularının:

Yüceliğidir…

ABD ve Türkiye

Duydunuz mu?..

Başkan Biden’ın:

Washington, D.C. ofisinde…

Ve…

Delaware’deki konutunda…

Obama yönetimine ait gizli belgeler bulundurduğu anlaşıldı…

Başsavcı Merrick Garland…

Joe Biden’ın seçimlerde:

Bunları siyasette kullandığı şüphesi üzerine…

Geçtiğimiz perşembe günü:

Eski federal savcılardan Robert Hur’u:

Görevlendirdi…

İşte gerçek başkanlık sistemiyle

Ve…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesiyle yönetilen:

ABD

Ve işte:

Ortalık…

Siyasi kir ve pas içinde olduğu halde…

Tek bir siyasetçinin bile soruşturulamadığı:

Türkiye…

Değişimi görmek

Canlarım…

Çevrenizde halen:

“Petrol zengini Araplar” lâfının dolaştığını duyuyorsunuzdur…

Oysa artık:

Bu lâf:

Çok boş bir lâf

Piyangodan 1 milyon dolar kazanan birinin…

60 yıl sonra:

1 trilyon doları varsa

Ve…

Her yıl aynı kişiye…

Piyangodan yine 1 milyon dolar çıkıyor…

Ama…

50 milyar dolar da…

Finans…

Ve…

Üretim sektöründen kazanıyorsa…

O kişiye artık:

“Piyango zengini” diyemezsiniz…

BAE başta olmak üzere…

Diğerleri için halen:

“Petrol zengini ülkeler” demek…

Bu ülkelerdeki gelişimi…

Ve…

Değişimi görmemek:

Demektir…

Kim için söylerdi?

Çinli düşünür Mensiyüs’e göre insanın fıtratında:

“İyi olmak” vardır…

Bunun için gerekli olan…

Yine her insanda doğuştan gelen vicdanın sesine:

Kulak vermektir…

Birey, kendi içinde uyum içinde yaşarsa…

Toplum düzeni de…

Kendiliğinden…

Ve…

En iyi şekilde:

Kurulur…

Mensiyüs politik kadrolar için bakın neler söylemişti:

“Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise bir daha utanacak sebep bulamaz…”.

“Üç hanedan, egemenliğini cömertlikle sağladı, zulümle bitirdi. Bütün devletlerin doğuşu ve çöküşü, egemenliğini sürdürmesi ve sona erdirmesi için de bu geçerlidir…”.

Düşün bakalım…

Mensiyüs bugün yaşıyor olsaydı…

Bunları:

Kim/ler için söylerdi?..

Yazarlar
Muhalefet, iktidarın halefi olabilmektir
Memduh Bayraktaroğlu