Muhalefet, iktidarın halefi olabilmektir
UsNews’ün, geçtiğimiz günlerde yayımlanan, “Dünyanın ekonomik açıdan en etkili ülkeleri” raporunda BAE:
2022 yılında Arap ülkeleri arasında birinci…
Dünyada ise “yedinci etkili ekonomi” olarak gösterildi…
“Dünyanın en güvenli” ülkeleri sıralamasında da BAE:
İlk üçün altına hiç düşmedi…
★
Türkiye’nin:
Hangi iktidar döneminde olursa olsun…
Böyle güçlü…
Ve güvenilir bir Devletle…
Siyasî ve ticarî ilişki kurması:
Akılcı politikaların gereğidir…
★
Yakın gelecekte Türkiye’yi yöneteceğine inanılan siyasi karolar (İlle de CHP’li olanlar…).
İdeolojik yaklaşımlardan vazgeçmeli…
Ama…
Ve ne yazık ki…
Ülkemizde milyonlarca seküler (Ki hemen tamamı CHP’ye oy veriyor) seçmen:
“Arap” adından bile nefret eder hale getirildi…
Çünkü…
★
Bu kesime göre:
“Arap” demek “Müslüman” demek…
“Müslüman” demek ise:
“Gericilik” demek…
★
Oysa canlarım…
Bu düşüncede olanlar:
Dünyadaki değişimin…
Dünyadaki gelişimin…
Ve en çok da…
BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman konusunda…
Hiç bilgi sahibi olmayan:
Soğuk savaş dönemi kafalarıdır…
★
Meselâ BAE’de…
1 milyon Birleşik Arap Emirliği yurttaşına karşılık…
13 milyon göçmen yaşıyor…
*
80 milyonluk Türkiye…
8 milyon göçmene tahammül edemez…
Bu:
8 milyon göçmen nüfusla iletişim kuramazken…
★
13 milyon BAE yurttaşı olmayan “Dünyalı…”.
BAE’nde:
Huzur ve güven içinde yaşıyor…
★
Muhalefet…
Bu ülkeyle halen iletişim kurmuyor…
Ya da:
Kuramıyorsa…
İktidar olduğunda:
Ekonomiyi hangi kaynaklarla ayağa kaldıracağını da:
İnanılır sözlerle:
Açıklamalıdır…
Olmazsa olmazımızdır
Canlarım…
Belli ki…
Beş ay sonra Türkiye’yi…
Yeni bir iktidar yönetecek…
Yeni iktidarın cumhurbaşkanı da yine belli ki:
Altılı masanın adayı olacak…
★
Umarım…
Ve dilerim ki…
Yeni iktidar, BAE ile olan ticarî ilişkileri:
Erdoğan iktidarındaki dönemden daha sıcak tutar…
Zira…
★
Türkiye için BAE ile kurulacak ticarî ve siyasî ilişkiler:
Çok değerlidir…
Yeni iktidarın da:
“Olmazsa olmazları” arasındadır…
★
Çünkü…
Dünya ekonomi çevreleri için İsviçre Avrupa’da neyse…
Ortadoğu’da BAE de…
Küresel ekonomi aktörleri için:
Odur…
★
Hatta…
Günümüz dünyasında BAE…
İsviçre’den daha adil…
Daha güvenilir…
Daha etkilidir…
Yanlış olan ne?
Erdoğan iktidarının ve medyasının bir zamanlar:
BAE ile olan ilişkilerde yanlış yaparak:
Bu, etkili ve güvenilir ülkeyi düşmanlaştırması:
Tabii ki yanlıştı…
Ama…
Bugün aynı ülkeyle ilişkileri güçlendirmeye çalışması:
Doğrudur…
★
Yanlış olan:
Türkiye’nin (İktidarda kim olursa olsun) BAE ile yeniden sıcak ilişki kurması değil…
Muhalefetin…
Yani:
Yakın geleceğin iktidarının:
Bu yakınlaşmaya yönelik eleştirileridir…
Zira…
İktidarın ilişkilerini yeniden düzenlemesine itiraz etmek:
“Biz iktidar olduğumuzda BAE, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleriyle iletişim kurmayacağız” demektir…
★
Altılı masaya tavsiyem:
Aralarında kuracakları bir ekibin…
BAE başta olmak üzere…
Diğer Arap ülkeleriyle de görüşmeler yapması…
★
İktidar olduklarında…
Bu ülkelerle…
Mevcut iktidarın kurduğundan daha sıcak…
Daha güvenilir…
Ve daha kalıcı ilişkiler kuracağının:
Mesajını vermesidir…
Tavsiye ederim
BAE dünyada “dilenci” olmayan (Belki de) tek ülke…
Haliyle…
Fakir de yok…
★
Tabii ki herkes için ama…
İlle de kadınlar için:
İzlanda’dan sonra…
Dünyanın en güvenilir cadde ve sokakları:
BAE’nde…
★
Mini eteğiyle…
Gecenin bir yarısında…
Ve tek başına…
(Meselâ) Dubai caddelerinde…
Ya da sokaklarında…
Yürüyüş yapan bir kadın görüntüsü:
Hayatın olağan akışından ibarettir…
Ve…
★
Hiç kimse de başını çevirip:
“Oy anam yiyeyim seni” gibi…
İnsanlık dışı laflar etmez…
“Kesin o…’dur” diye düşünmez…
★
Sözümün özü…
Kemal Bey’in İngiltere ve ABD seyahatlerini nasıl alkışladıysam…
BAE başta olmak üzere…
Bölgenin diğer ülkelerini de ziyaret edip…
Aynı toplantıları yapmasını:
Tavsiye ederim…
BAE güvenli çünkü
BAE’de, Saray’la akrabalığı olan ailelerden bir iş insanı…
Bu ülkede iş yapan küresel yatırımcılardan birine:
Ticarî kazık attı…
Sonra ne mi oldu?..
Söyleyeyim…
★
BAE Yargısı:
“Kazık atan kişi Saray’a yakın biri, görmezden gelelim” demedi…
Somut kanıtlar olduğu için…
Küresel (Konuk) yatırımcıya kazık atan o kişi yargılandı…
Suçu işlediği sabit görüldü…
Ve…
Hapse atıldı…
★
Bu örnek de gösteriyor ki…
BAE’ni dünyada:
İsviçre’den:
Daha adil…
Daha güvenilir…
Daha etkili kılan kurum:
Hukuktur…
Yargı bağımsızlığıdır…
Adalet duygularının:
Yüceliğidir…
ABD ve Türkiye
Duydunuz mu?..
Başkan Biden’ın:
Washington, D.C. ofisinde…
Ve…
Delaware’deki konutunda…
Obama yönetimine ait gizli belgeler bulundurduğu anlaşıldı…
★
Başsavcı Merrick Garland…
Joe Biden’ın seçimlerde:
Bunları siyasette kullandığı şüphesi üzerine…
Geçtiğimiz perşembe günü:
Eski federal savcılardan Robert Hur’u:
Görevlendirdi…
★
İşte gerçek başkanlık sistemiyle…
Ve…
Kuvvetler Ayrılığı ilkesiyle yönetilen:
ABD…
★
Ve işte:
Ortalık…
Siyasi kir ve pas içinde olduğu halde…
Tek bir siyasetçinin bile soruşturulamadığı:
Türkiye…
Değişimi görmek
Canlarım…
Çevrenizde halen:
“Petrol zengini Araplar” lâfının dolaştığını duyuyorsunuzdur…
Oysa artık:
Bu lâf:
Çok boş bir lâf…
★
Piyangodan 1 milyon dolar kazanan birinin…
60 yıl sonra:
1 trilyon doları varsa…
Ve…
★
Her yıl aynı kişiye…
Piyangodan yine 1 milyon dolar çıkıyor…
Ama…
50 milyar dolar da…
Finans…
Ve…
Üretim sektöründen kazanıyorsa…
O kişiye artık:
“Piyango zengini” diyemezsiniz…
★
BAE başta olmak üzere…
Diğerleri için halen:
“Petrol zengini ülkeler” demek…
Bu ülkelerdeki gelişimi…
Ve…
Değişimi görmemek:
Demektir…
Kim için söylerdi?
Çinli düşünür Mensiyüs’e göre insanın fıtratında:
“İyi olmak” vardır…
Bunun için gerekli olan…
Yine her insanda doğuştan gelen vicdanın sesine:
Kulak vermektir…
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Birey, kendi içinde uyum içinde yaşarsa…
Toplum düzeni de…
Kendiliğinden…
Ve…
En iyi şekilde:
Kurulur…
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Mensiyüs politik kadrolar için bakın neler söylemişti:
“Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise bir daha utanacak sebep bulamaz…”.
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“Üç hanedan, egemenliğini cömertlikle sağladı, zulümle bitirdi. Bütün devletlerin doğuşu ve çöküşü, egemenliğini sürdürmesi ve sona erdirmesi için de bu geçerlidir…”.
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Düşün bakalım…
Mensiyüs bugün yaşıyor olsaydı…
Bunları:
Kim/ler için söylerdi?..