Metropoll Araştırma “Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022” çalışma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı…

Soru:

Emeklilere yapılan zam oranıyla ilgili memnuniyet derecesi…

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Araştırmaya göre…

Vatandaşların %19.9’u emeklilere yapılan yüzde 25’lik zam için mealen:

“Zaten bu kadar umuyorduk, şikâyetçi değiliz” demiş…

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%5.7’si (Sıkı durun, küçük dilinizi yutmayın):

“Zam beklediğimizden yüksekti” diyerek sevinç ve memnuniyetlerini belirtmiş…

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%71.7’si:

“Beklediğimizden azdı” cevabını verirken…

Muhalefet partilerine:

“Canlanın yahu… Canlanın ve iktidara buradan vururken bizlere de önce güven sonra da umut verin” mesajını göndermiş…

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%2.7’si ise…

“Fikrim yok” diyerek…

Keçi b.ku olduklarını…

Bir kez daha kanıtlamış…

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Metropoll Araştırma’nın kurucusu Prof. Özer Sencar diyor ki:

“Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?..”.

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İşte cevabı en zor soru…

Çünkü…

O sorunun cevabını:

Muhalefet de bilmiyor…

DARISIN SEN DARI KAL…

Adamın biri…

Darı sanıyormuş kendini…

Kurtulmak için endişeden…

Doktora koşmuş vakit geçirmeden…

Anlatmış derdini…

Doktor uzun uzun dinlemiş derdini…

Ve sonra doktor anlatmış…

Adam dinlemiş…

Ve son cümlede doktor:

“Şimdi inandınız mı darı olmadığınıza” demiş…

Sallamış adam başını…

“Çok iyi anladım darı olmadığımı…”.

Ödemiş hesabı…

Çıkmak üzereyken kapıdan…

Yüzünü dönmüş doktora:

“Tamam doktor” demiş…

Mahcup bir tavırla…

“Ben inandım inanmasına da…

Darı olmadığımı nasıl anlatacağım tavuklara…”.

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Ey ahali…

Lütfen inanın…

Darı değil:

Bay Nebati…

SEVDİM VALLA…

İnanmayabilirsiniz ama…

Bahçeli, Sezen’i savundu…

Bakın nasıl:

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“Düşüncesi ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, milletimizin gönlünde taht kuran sanatçılarımız bizim gurur kaynağımızdır…”.

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Kimileri dedi ki:

“Bahçeli onu, adını vermeden Fatma Girik için söyledi çünkü Fatma Hanım’a âşıktı…”.

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Ben ise diyorum ki:

Sezen sanatçı değil mi?..

Sezen milletin gönlünde taht kurmadı mı?..

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Yani…

Ben de (İhtimaldir ki…)

Bahçeli’nin o sözü Fatma için söylediğini düşünüyorum…

Ama…

“Sanatçı” diyerek genelleme yapışı:

Hoşuma gitti…

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Bundan sonraki Bahçeli buysa…

Ben sevdim valla…

O, ÜLE İSTERMİŞ…

Yıllar önce…

Evlere kapandığımız…

Ve…

Sayımın ev ev dolaşarak yapıldığı dönem…

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Görevliler, sevimli Roman hemşerilerimizin yaşadığı evlerden birine giriyorlar…

Altmışlı yaşlarda bir kadın karşılıyor gelenleri…

Sayım soruları başlıyor…

“Kocan yok mu?..”.

“Kocam üldü (Öldü)…”.

Sayım bilgileri alınıp kalkılıyor…

Tam kapıdan çıkacaklarken bir adam öksürüyor…

“Başka biri daha mı var?” diye soruyor görevlilerden biri…

“Kocam üksürür (öksürür)” diye cevaplıyor kadın…

“E hani kocan ölmüştü?..”.

“Ülmedi ama ben üle isterim…”.

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Ben de…

Bahçeli’nin sanatçıların hepsini sevmesini isterim…

Şairin dediği gibi…

Devlet Bey’in:

Sanatçılarımızı sevme ihtimalini bile severim…

BİZİ NEDEN ETKİLEMEZ?..

Hüsmen’i Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı yapmışlar:

“FED kararları bizi etkilemez be yaaa” demiş…

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Güçlü ülke işte böyle olur…

Bütün dünya ülkelerini etkileyecek olan FED’in faiz artırımı kararı…

Bizi etkilemez…

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Neden?..

Çünkü ulusumuz…

Asrın lideri ile…

Asrın Maliye ve Hazine Bakanı’na emanet…

EĞLENCELİK MİYDİ?..

Hadi geçmiş olsun…

Dağda sadece 150 terörist kalmış/mış…

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Kim mi dedi?..

Tabii ki…

Soy soyladı…

Boy boyladı…

“Terörden Sorumlu”:

Bakan söyledi…

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Ama asıl sorun şu ki…

Dağdaki eşkıyayı kovalayıp etkisiz hale getiren “Terörden Sorumlu Bakan…”.

İBB’de çalıştığını iddia ettiği 557 teröristi hala ele geçiremedi.

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Demek ki…

Belediyede çalışan teröristler…

Dağdaki teröristler kadar tehlikeli değil…

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Belki de:

“İBB’de 557 terörist var” deyişi…

“Laf olsun torba dolsun” türü bir:

Eğlencelikti…

SÖZ DOĞRU SÖYLEYEN YANLIŞ…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki:

“Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır…”.

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El hak doğru…

Ve…

Pek güzel bir “hüküm cümlesi…”.

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Ve fakat…

Ve gelin görün ki…

Sözün sahibi…

Nefret söylemiyle bütün memleketi birbirine düşman eden bir siyasetçinin:

Promptırı…

NE GÜZEL SÖYLEMİŞ

İntikam:

Çok fena bir duygu…

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Kin: Sebep…

İntikam: Netice…

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Ama…

Sadi-i Şirazi de…

Ne güzel söylemiş be…

“Zalimleri bağışlamak:

Mazlumlara cefadır…”.

BAŞKA SORUM YOK…

Maliye ve Hazine Bakanı dedi ki:

“Politika faizinin artık önemi kalmadı…

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bitti…”.

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Küresel bir yatırımcı olsanız:

Bunu söyleyen Bakan’ın yönettiği ülke ekonomisine:

Yatırım yapar mısınız?..