Muhalefet çıkmaz sokakta!

BOP ile başlayan süreç bugünlerde sözde iklim krizi ve düzensiz göç adı ile devam ediyor.

Ancak milletimiz bundan habersizdir.

Elbette Erdoğan ve AKP’nin çekirdek kadrosu bunu biliyor!

En önemlisi de Erdoğan ve AKP’nin çekirdek kadrosu artık zayıfladıklarını da biliyor.

AKP’yi zayıflatanın ne olduğunu da çok iyi biliyorlar.

Birincisi BOP eşbaşkanlığı görevi gereği halkın fakirleştirilmesi ikincisi ise CHP önderliğinde kurulan Millet İttifakıdır.

Diğer yandan başta CHP ve İP olmak üzere muhalefet ise bu gerçeği, AKP’nin tuzağına düştüğü için görememektedir.

O nedenle seçimden bu yana Millet İttifakı partileri hem birbirleri ile hem de partileri içinde çatışma yaşıyorlar.

Haliyle de ne dış ne de iç politikada milletin derdine derman bir duruş sergileyemiyorlar.

Neden kaybettiklerini bilmeyen parti içi muhalefetler ile Cumhuriyetin kurucu ideolojisinden bihaber genel merkezler var oldukları müddetçe de görmeleri mümkün değildir…

CHP’ye gelince Atatürk ve İnönü dönemi dışında ne zaman doğru bir duruş sergilemeye başlasa emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar tarafından kargaşaya sürüklenmiştir.

Ecevit döneminde Kıbrıs barış harekâtı ve haşhaş kararı, Baykal döneminde Ergenekon, Balyoz vb davaları için sen savcıysan ben de avukatıyım duruşu ve 1 Mart tezkeresine hayır denilmesi ve Kılıçdaroğlu döneminde de Millet İttifakı’nın kurulması doğru eylemlerdir.

Bu dönemeçler Türkiye’nin kaderini belirleyen olaylardır.

Bu doğru duruşların sergilendiği zamanlarda ise CHP içerden ve dışarıdan kargaşaya itilmiştir.

CHP’nin ilk ismi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, devamında da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’dir!

İşgale karşı olan ama kendisi gibi düşünmeyen tüm güçleri bir araya getiren Atatürk’tür.

İşgalden sonra karşısına geçenler de olmuştur ancak tehlike yok edilmiş ve Cumhuriyet kurulabilmiştir.

Bugün de örtülü işgal yaşanırken iktidardaki BOP eşbaşkanlığına karşı tüm milli güçleri bir çatı altında toplamaya çalışan CHP ve genel başkanı Kılıçdaroğlu’nu, ittifak kurdun diye eleştirmek doğru değildir.

Kadı ki Atatürk’ de bilmiyorsun demektir.

Bugün milletimiz fakirleştirilip borca sokulduktan sonra şimdi de krediye ulaşması zorlaştırılmıştır.

Kime yarıyor?

Yabancılara!

Kim yapıyor?

AKP!

Sadece fakirleştirmiyorlar mülksüzleştiriyorlar da!

Bu şartlarda, muhalefet eleştirilerini iktidara yöneltmesi gerekirken birbirinin kafasını gözünü yarıyorsa millet kime güvenecek?