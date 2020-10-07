MSB: patlayıcılar imha edildi
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MSB: patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da darbeci General Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “‘Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık’ anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor” denildi.

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