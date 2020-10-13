MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nca Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi.