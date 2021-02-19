“Mobil bankacılık” dolandırıcılığı: 48 kişiye gözaltı kararı

İnternet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 2 milyon 700 bin liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 48 şüphelinin 44 eylemi belirlendi. Şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde toplamda 1 milyon 832 bin zarar ve 866 bin 700 TL tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.

48 şüpheli hakkında bugün itibariyle gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü kişilerin hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. (DHA)