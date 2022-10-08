Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
Haberler Gündem

Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi

Bursa’da özel halk minibüsü şoförü Selahattin Bila’nın, araçta fenalaşan Suriye uyruklu öğrenci Yaser Homsu (15) hastaneye götürdüğü anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

İnegöl’de Suriyeli lise öğrencisi Yaser Homs, salı günü okula gitmek için özel halk minibüsüne bindi. Homs, bir süre sonra göğsünün ağrıdığını söyleyerek, şoför Selahattin Biladan yardım istedi. Homsun fenalaşmasının üzerine Bila, minibüsteki diğer yolcuları indirerek hastaneye doğru ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Bila, seyir halindeki jandarma ekibini durdurup, “Araçta yolcu var, bana yolu açar mısın” dedi. Bunun üzerine jandarma ekibi de sirenlerle yolu açarak, hastaneye kadar minibüse öncülük etti. Bila, fenalaşan genci İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Acil serviste müdahale edilen Homs’un kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Bir süre takibi yapılan Yaser Homs, taburcu edildi.

Öte yandan şoförün, öğrenciyi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar, araç içi kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
Gündem