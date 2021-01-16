Millilerin, Hollanda ve Letonya maçları stadı belli oldu
Haberler Spor

Millilerin, Hollanda ve Letonya maçları stadı belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası eleme grubunda Hollanda ve Letonya ile oynayacağı maçların statları belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, Mart ayında Türkiye’de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Buna göre Ay-yıldızlı ekip 24 Mart 2021 tarihinde, İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Hollanda ile karşılaşacakken, Letonya müsabakası ise 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

(İHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda

Beşiktaş ile Galatasaray 348. randevuda

Hamit Altıntop: Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir

Hamit Altıntop: Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir

Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Millilerin, Hollanda ve Letonya maçları stadı belli oldu
Spor