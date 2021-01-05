Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlar ile aranan şartları taşımaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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