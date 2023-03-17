Milletçe ne günah işledik ki…

Ağlatmayın çocukları

Martıları korkutmayın

Yarın bayram

Gönüllerini kırmayın

Salıncaklar yerlerinde mutlu

Sevdaları taşıyor çınarlar

Barışa özlemi var atların

Kamçıları kırıp atın

Savaşmayın

Mutlu yaşasın çocuklar…

(Anılardaki Yıllar… Ali Naili Erdem…)

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Az önce okuduğunuz şiirin yazarı:

Cumhuriyet Hükûmetinde Sanayi Bakanı… Cumhuriyet Hükûmetinde Çalışma Bakanı… Cumhuriyet Hükûmetinde ikinci defa Çalışma Bakanı… Cumhuriyet Hükûmetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev Alan Ali Naili Erdem’dir…

Hukukçudur…

Şairdir…

Ve…

Yazardır…

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Millî Eğitim Bakanlığı döneminde:

Türk Musikisi Konservatuarını kuran Devlet İnsanı/Politikacıdır…

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İçinde:

Çocuk…

Bayram…

Gönül…

Mutluluk…

Sevda…

Barış…

Özlem kelimeleri geçen şiirin sahibi olan Erdem:

Şiirine:

“Ağlatmayın” diye başlayıp…

“Savaşmayın” diye bitirecek kadar insancıl…

Ve:

Yüce vicdanlıdır…

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Bugünkü politikacı devlet adamları ise…

Çocukların kafalarına madeni mikrofonla vuran…

“Kindar ve dindar nesil” yetiştirmek için politika yapan…

Atatürk’ün savaş sahasında yendiği…

Ama…

Sonrasında dost olduğu Venizelos‘un Yunanistan’ını…

Yani komşusunu:

“Bir gece ansızın gelebiliriz” diye tehdit edecek kadar saldırgan…

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Kim demişti hatırlamıyorum…

Ama…

Mealen şöyle idi:

“Ülkeleri geliştiren devlet adamları; düne bakıp ders alan ancak, her gün, bir sonraki günü plânlayanlardır…”.

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“Çocukları ağlatmayın…”

“Martıları korkutmayın…”.

“Gönüllerini kırmayın…”.

“Kamçıları kırıp atın…”.

“Savaşmayın” diyen devlet adamlarından…

“Kindar ve dindar nesil” yetiştirmek için politika yapan…

Çocukların kafalarına madeni mikrofonla vuran bir politika ekibinin yönettiği:

Türkiye’ye…

★

Allah’ım…

Milletçe ne günah işledik ki:

Bizi bu günlere…

Bu politika zihniyetine:

Mahkûm ettin?..

Özgürlüğün tadı

Hiç kimsenin siyasî ve iktisadî düşüncesine:

“Yanlış” demedim…

Demem…

Çünkü…

Fikir sahibinin:

Kendi doğrusudur…

★

Kimsenin düşüncesine “yanlış” demediğime göre…

Başkalarının da benim düşüncelerime…

“Yanlış” demesini:

Kabul edemem…

★

Çünkü canlarım…

Ekonomi yorumluyorum…

Siyaset yorumluyorum…

Felsefe yapıyorum…

Yaşayan hayatı yazıyorum…

★

Bunların hiçbiri pozitif bilimin konusu değil:

Sosyal bilimin konusu…

Yani…

Bir bakıma…

Bir tür:

İnanç…

★

İnançların da yanlışı olmaz…

Çünkü inanç da tıpkı fikir gibi:

Bireyin en temel hak ve özgürlüklerindendir…

★

Sözümün özü canlarım:

Dikta heveslileri bıraksın da…

Özgürlüğün tadını çıkaralım…

Ne utanması!..

Hatay Valisi Rahmi Doğan görevinden istifa etti.

Yok canım…

Hatalarını kabul ettiği…

Ya da:

Görevini başaramadığı için değil:

★

Efendim?..

Utandığından dolayı mı?..

Güldürmeyin beni:

Ne utanması!..

Niçin mi?..

AKP’den milletvekili aday adayı olacakmış da…

Onun için…

★

Belli ki:

Dokunulmazlık zırhına bürünmek istiyor…

En güzel cevap

Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı HÜDAPAR’ı gözlerden kaçırmak için çabalayan Saray medyası akademisyenlerinden biri şöyle diyor:

“CHP-HDP buluşması bu cumartesi olacakmış. Yani 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde…”.

★

Evet…

Doğru…

Çünkü…

“Kemal kazanacağına keşke Yunan kazansaydı” diyen hainlere verilecek en güzel cevap…

Bu buluşma olacak…

Ey akılsız!..

İmam İhsan Şenocak’ın komik olduğu kadar İslâm’ın özüne de aykırı iddiasına Filozof Sadık Usta ise şunları söyleyerek itiraz etti:

“Şimdi ben bu vatandaşların samimi inançlı olduklarına zerre kanaat getirmediğimi, bunların dini bir araç olarak kullandıklarını söylediğimde, küfürden başka bir şey bilmeyen cahillere ne demeliyim?

İnsan yokken de seller, tufan, yanardağ patlamaları ve depremler vardı ey akılsız!..”.

★

Bu imam ve benzerlerine yapılacak en akılcı eleştiri:

“Ey akılsız!..” demek olsa gerek…

Çünkü…

Kur’an’da “akıl” kelimesi tam:

49 kez geçer…

Hıyar sandığı

Bir kez daha yazacağım…

Çünkü…

Devletleri demokratik hukuk devleti yapan…

Sandıklar değil:

Anayasalardır…

★

Anayasasına saygı duyulmayan devletlerde kurulan sandıklar…

Açıldığında:

İçinden hıyar da çıkabilen…

Manav sandıklarından:

Farksızdır…

Abes mi abes

Medya dünyamızın, sayıları çok azalmış vicdanlarından biri olan Mehmet Akif Ersoy…

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı’ya sordu:

“Şeriat istiyor musunuz?..”

Yapıcı cevap verdi:

“Sadece istemiyoruz, getireceğiz…”.

★

Bunları söyleyen kişi:

Devlet Bahçeli…

Ve…

Mustafa Destici ile:

Ortak oldu…

★

Yorum yok…

Çünkü…

Yorumlarsam…

Bahçeli ve Destici hemen:

Savcılığa koşacaklardır…

Sorsam mı acaba?

İmam İhsan Şenocak:

Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sel felaketini; kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanuna bağladı…

Ve şöyle dedi:

“Musibet yağıyor… Kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan kanun maddelerine kırmızı çizgi dersek daha çok belaya müstahak oluruz.”…

★

Gelecek Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı İlhami Işık bu iddiaya şöyle cevap verdi:

“Ya Allah için:

Bu maddelerin babası İsveç’te var…

Niye orada afet olmuyor?..”.

★

“Şenocak’ın dayattığı İslâm mı?.. İlhami Işık’ın inandığı İslâm mı?..” diye sormama gerek var mı?..

Tabii ki:

Yok…

Günün tespiti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

“İnsan kendine güveni kadar genç,

Kuşkusu kadar yaşlı,

Cesareti kadar genç,

Korkuları kadar yaşlı,

Umudu kadar genç,

Bezginliği kadar yaşlıdır.

Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz.

İnsanları yaşlandıran:

İdeallerinin bitmesidir…”.