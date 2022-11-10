Çok kalmadı, Karaman’ın koyunu iki hafta sonra çıkacak MHK’nin oyunu… Dilerim Başkanvekili Murat Ilgaz bazılarına uymaz da(!) MHK’nin doğru adımlar atmasını sağlar.

MHK hakem klasmanlarını Dünya Kupası arasında yapacak. Herkes torpil peşinde. 7-10 hakemin alttan Süper Lig’e çıkartılacağı kesin. Daha önce hakemliği bıraktırılmak istenenlerin tasfiyesi için verilen sözler var. Üstelik o isimlere sürekli maçlar veren MHK, onların yerine henüz hakem de oturtamadı.

MHK aklı sıra zekice hareket ederek, bu istenmeyen hakemleri ‘belki takımlarla aralarını düzeltecek şekilde maç yönetirler de tekrar kabul görürler’ düşüncesiyle bu maçları verdi. Ancak bu hakemlerin maçlara veriliş şekli ters tepti. İstenmediğini, kendisine güvenilmediğini, hakemliğinin beğenilmediğini bilen hakem nasıl maç yönetebilir ki? Ayrıca hakemler böylesi düşüncelere de alışık olmadıkları için sahada ne yapacaklarını şaşırdılar. Aslında sanırım MHK nın istediği de oldu. Hakem kendi ipini kendisi çekti. Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Yasin kol, Burak Şeker şimdiden kendi ipini çeken hakemlerden bazıları olmuş gibiler…

Haftanın maçlarında iki hakem performansı çok dikkat çekti:

Fenerbahçe-Sivasspor maçında Hüseyin Göçek sanırım ‘giderayak eyyamsız bir maç yöneteyim’ dedi ama alışkın olmadığı için beceremedi. Fenerbahçe kazanınca kırmızı kartın tantanası olmadı.

Trabzonspor-Konyaspor buluşmasında Zorbay Küçük çok dağınıktı. Verdiği kararlar hak getire. FIFA kokartı da gidecek olan Küçük’den artık iyi hakemlik beklemek imkansız.

Diğer maçlardaki hakemlerin, hakem şansları yanındaydı da sıkıntı oluşturabilecek pozisyonlar olmadan, çomaklamadan bitirdiler mücadeleleri.