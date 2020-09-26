Meteorolojiden fırtına uyarısı
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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Meteorolojiden fırtına uyarısı
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