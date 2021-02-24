Mesut var sistem yok

Fenerbahçe’de Göztepe yenilgisi bir mağlubiyetten daha fazlası olarak dikkat çekti. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde birçok problem ortaya çıktı. Yönetimin yaptığı transferlerle Teknik Direktör Erol Bulut’un oyun sistemi arasında kopukluk var. Bulut ve ekibi, kalitesini tartışmaya bile gerek olmayan Mesut Özil’e hiç çalışmamış. Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal’da izlediğimiz Mesut’un kısa paslarla oyun kurduğunu ve dikine oynayarak hücum oyuncularına goller attırdığına birçok kez şahit olduk.

Göztepe maçına bakıyorsunuz Caner Erkin soldan ceza sahasına şişiriyor. Göbekten Mesut’la hiçbir kısa pas organizasyonu yok. Thiam, rakip kaleye hareketleneceğine sırtını dönüp geriye dönüyor. Durum böyle olunca Fenerbahçe’nin duran toptan başka gol atma şansı kalmıyor. Kazanılan frikikte ise Sosa gibi usta bir ayak arkadaşlarına küsüp topun başından uzaklaşıyor.

Sayın Ali Koç başkanlığındaki yönetim ile Emre Belözoğlu’nun başında olduğu Samandıra ekibiyle taraftarların çok istediği başarılara ulaşması çok zor. Futbolu iyi bilen yöneticiler ve teknik heyetle sağlıklı bir uyum sağlayacak bir ekip şart.