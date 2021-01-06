Mesut Özilin temsilcisi Dr. Erkut Söğütten transfer açıklaması 

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özilin Süper Lig ekibi Fenerbahçeye transferi konusunda Özilin temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu.

SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ

Mesut Özilin hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesinde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesutun Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesuta ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık.

Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesutun geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız dedi. (DHA)