Meşaleyi Kartal yaktı!

Jorge Jesus’la birlikte Fenerbahçe’de çok şey değişti. Portekizli hocanın takıma hâkimiyeti, her oyuncuyu hazır tutması, sistem değişikliği ve rotasyona rağmen Fenerbahçe’nin oyun anlayışında farklılık oluşmaması başarıyı getiriyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 21 resmi maçın sadece 2’sini kaybetti. Portekizli hoca her türlü övgüyü hak ediyor ancak, bu sezonun ateşi aslında geçen sezon yakıldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında sadece 1 kez kaybederken, oynanan pozitif futbol ve liderle arasındaki büyük puan farkına rağmen Kadıköy’de tribünleri dolduran taraftarların yarattığı atmosfer, bu sezonun temelini oluşturdu. Bu dönemde başlayan kazanma ve kaybetmeme alışkanlığının Jesus’un dominant oyun felsefesiyle birleşmesi Fenerbahçe’yi şampiyonluğun en büyük favorisi haline getiriyor.