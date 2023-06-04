Mersin’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Mersin’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde düğünde çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gürlevik Mahallesi’ndeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İskender Karamıh (18), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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