Mersin Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
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Mersin Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Mersin Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 21.07.2022

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Mersin Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
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