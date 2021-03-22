Menopozda cinsellik nasıl sürdürülür?

Cinsellik doğumdan ölüme hayat boyu devam eden bir yaşam enerjisidir. Her yaşın kendine özgü ihtiyaçları ve doyum yolları vardır. Menopoz bu anlamda önemli bir dönüm noktası sayılabilir.

Bu sorunumuzu nasıl aşabiliriz?

SORU:

Eşim 41 yaşında menopoza girdi ve benden uzaklaştı. Ben sağlıklı bir erkek olarak cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söyleyerek istemiyor. Bu sorunu nasıl aşarız? M.D./Bursa

CEVAP:

Menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. Bizim toplumda genel kanı menopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şekilde. Günümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu döneme özgü vajinal kuruluk ve uyarılma sorunları kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile kolaylıkla aşılabilir. Bunun için içinden geçtiğiniz dönemi artı ve eksileriyle kabul ederek cinsellikten vazgeçmek yerine daha aktif bir rol alabilir, doyumlu bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.

Partnersiz cinsel terapi olur mu?

SORU:

Eşimden 2 yıl önce boşandım. Evliliğimde hem erken boşalma hem de sertleşme sorunu yaşıyordum. Yeniden bir ilişki yaşamadan önce bu sorunları çözmek istiyorum. Bir partner ilişkisi olmadan cinsel terapi olur mu? S.R./Balıkesir

CEVAP:

Cinsel yaşamda düzenli ilişki önemlidir. Çünkü bir cinsel işlev bozukluğundan söz edilebilmesi için bunun bir ilişki içerisinde ortaya çıkması, eşler arasında memnuniyetsizlik yaratması ve bu durumun uygun koşullarda en az 6 ay sürmesi gerekir. Bir partneri olmayan kişilerde cinsel terapi cinsel eğitim, nefes ve gevşeme egzersizleri, mastürbasyon yoluyla kendi bedenin ve cinsel tepkilerini tanıma aşamalarına kadar götürülür ve bir partner ilişkisi başlayana kadar verilir. Düzenli bir partner ilişkisi olduğunda terapi kaldığı yeren devam dilerek tamamlanır. Kendinizi fazla baskı altına almadan bir cinsel terapiye başlayabilirsiniz.

Neden ilişkiden zevk almıyorum?

SORU:

34 yaşında 2 yıllık evli bir kadınım, cinsel ilişkiden hiç zevk alamıyorum. Cinsel ilişkiden zevk almama fiziksel bir rahatsızlık mıdır, yoksa psikolojik midir? Ne yapmalıyım? B.Ş./Mersin

CEVAP:

Cinsel ilişkiden zevk alamama fiziksel ya da psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Fiziksel olarak sağlıklı bir kadının cinsel ilişkiden haz almaması bu sorunun büyük ölçüde psikolojik olduğunu gösterir. Kadının cinselliğe bakış açısı, cinselliği ayıp, yasak, günah olarak algılaması, cinsellik konusunda tutucu bir ortamda yetişmiş olması, kendi bedenini ve cinsel organını tanımaması, duygularını ve isteklerini yatakta açık olarak ifade etmeye çekinmesi, kadın cinsel kimliğini kabul etmemesi cinsel birliktelikten haz almamanın en önemli nedenleridir. Ayrıca eşle yaşanan anlaşmazlıklar ve eşe karşı hissedilen öfke, eşin deneyimsizliği ya da bencilliği, eşte ki cinsel işlev bozukluğu gibi eşten ya da çift ilişkisinden kaynaklanan nedenler de kadının cinsellikten zevk almasını engelleyebilir.