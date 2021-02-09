MEB’den ‘uzaktan eğitim’ açıklaması
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MEB’den ‘uzaktan eğitim’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu’ başlığıyla medyaya yansıyan çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada;

“Medyaya, ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu’ başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020ye kadarki süreci kapsamaktadır. Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, ‘Sayılarla Uzaktan Eğitim’ başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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