Mbappe en iyi olabilir mi?

“Dünya Kupası’nı kazanmayı takıntı haline getirdim” diyor Kylian Mbappe… Fransız yıldız , idol ve ‘en iyi’ olarak gördüğü Cristiano Ronaldo ile onun ezeli rakibi Lionel Messi’nin yakın dönemde gölgesinde kaldı. Halbuki henüz 19’unda ilk Dünya Kupası’nı kazandı, 24’üne kısa süre kala ikincisinin de kıyısına taşıdı ülkesini. En büyük futbol turnuvasının tarihinde ondan daha hızlı 9 gole ulaşan başka bir isim yok. Her şey istatistiklere göre giderse ki olmaması için neden yok; Klose’nin 16 gollük rekorunu 2026’da rahatlıkla kıracak.

Kupadan fazlasına ihtiyacı var

Peki bu onu tarihin en iyileri arasına taşımaya yetecek mi? Pele, üç şampiyonlukla en büyük organizasyonu en fazla kazanan futbolcu. Maradona bir defa kazanabildi. İkisi de sadece kupa ile değil futbolu değiştirmeleriyle efsane oldu. Mbappe, A düzeyde maça çıktığı 2015’ten bu yana kulübüyle 13 kupa kazandı, üstelik biri Monaco ile… PSG ile devasa bir sözleşmesi var ve görece zayıf Fransa Ligi’nde kupa kazanmaya devam edecek. Bununla birlikte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde bir efsane olabilecek mi belirsiz. Şimdi Messi ile dev bir düelloya çıkacak. Ödül Dünya Kupası. Mbappe’in en büyük olma yürüyüşü, futbolun gelecek 15-20 yılını şekillendirebilir. Bekleyip göreceğiz. Ama şunu biliyoruz, efsane olmak için kupadan fazlasına ihtiyaç var…

Dünya Kupası böyle çok güzel!

2022 Katar’a şüpheyle yaklaşmıştım, yaklaşmıştık. Garip yasaklar, harcanan devasa hatta gereksiz para, kiralık taraftarlar, turnuvanın kışa alınması vesaire… Bunlar hep eksi hanesindeydi ancak bitime iki maç kalmışken şunu söylemek boynumun borcu: Çok güzel bir turnuva oldu. Sürpriz sonuçlar, futbol kalitesi, kaleci performansları ve sahneye çıkan yeni yıldızlar ile son turnuvasını oynayan süper yıldızları bir arada izleme keyfi… Dile kolay dört sene özleyeceğiz; hem de çok. FIFA artık Dünya Kupası formatıyla oynama gafletini bir kenara bıraksın. Kupa böyle çok güzel…