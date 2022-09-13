Masa’yı boş verin

Dün bu yazıyı yazarken aklıma Kenan Evren’in faşist darbesi geldi. Önce ANAP sonra da AKP bu darbenin dolaylı-dolaysız birer ürünüdür. ANAP yok olduğuna göre diyalektik gerçekler ve Türkiye’nin geldiği nesnel koşullar AKP iktidarının da son bulmasını gerektirir.

Seçimlere 9-10 ay kaldı.

O zamana kadar bu ülkede akıl almaz gelişmeler yaşanacaktır. İktidarda kalmak için AKP inanılması güç her yola başvuracaktır. İçeride ve dışarıda gerginlik yaratacak, muhalefete ve muhaliflere çok ağır bir şekilde saldıracak ve kendini satışa çıkarmaya hazırlanan sözde muhalif tipleri, yalaka ve iki yüzlüleri satın alarak Altılı Masa’yı dağıtmaya çalışacaktır.

Diyelim ki dağıldı!

Altılı Masa’yı oluşturan partilere gönül veren insanlar da mı dağılacak?

7 milyondan fazla yeni genç seçmen bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Bu gençlerin karar vermesi için Altılı Masa’nın liderlerine gereksinimi yok çünkü büyük bölümü her şeyi biliyor ve doğru karar vereceklerine inanıyorum.

Gençler özgür ve mutlu yaşamak istiyorlar.

Gelelim Altılı Masa partilerine gönül vermiş diğer seçmenlere.

TBMM seçimlerinde istedikleri partiye oy verebilirler ama Cumhurbaşkanı seçiminde oylarını ya Erdoğan’a ya da karşısında kim varsa ona verecekler.

Elbette kişi önemli ama bu seçimin anlamı farklı olacak.

Vatandaşlar ya 20 yıllık iktidarıyla ülkeyi perişan eden AKP ve liderine onay vererek her alanda yaşamakta oldukları sıkıntılardan memnun olduklarını ifade edecek ya da ülkenin, kendilerinin, çocuklarının ve torunlarının özgürce, dostça, kardeşçe, esenlikli ve mutlu bir Türkiye’de yaşamak için oylarını kullanacaklar.

Tercih çok net ve kolay:

Ya Erdoğan ve AKP ya da kim olursa olsun karşısındaki aday.

Bir kez daha söylüyorum:

Masa elbette önemli ama olmazsa da olur. Masa vatandaşların gönlünde ve vicdanında hep var olacaktır. HDP başta olmak üzere Masa’nın dışında bir çok sol söylemli parti ve grup var ve bunlara gönül veren dinamik, çalışkan, özverili, bilinçli ve demokrat insanlar seçimin kaderini belirleyeceklerdir.

Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin gibi önemli kentlerde seçmenler siyasal tercihlerinden uzak tek bir amaç için sandığa gitti ve AKP’ye (ve MHP) gereken dersi verdi.

Sırada 2023 seçimleri var.

AKP İktidarı 2019’dan 2023’e dek her alanda ve konuda insanlara çok acı çektirdi, çektiriyor ve ülkeyi toptan perişan etti, ediyor ve kalırsa çok daha kötüsünü yapacak.

2019’da AKP’ye YETER diyen insanlar 2023’de aynı AKP’nin işini bitirmenin azim ve kararlılığı içinde görünüyor.

Bundan sonra ne yaparsa yapsın AKP’nin işi çok zor. Seçime doğru bildik gece yarısı kararnamelerle emeklilere ve çalışanlara yüzde beş yüz zam yapılsa bile insanlar artık oyuna gelmeyecektir. İnsanlar zam yapanların kendilerini ve ülkeyi nasıl perişan ettiğinin farkında ve bilincinde. Daha açık bir ifadeyle insanlar iç ve dış politikada Erdoğan ve ekibine artık inanmıyor ve güvenmiyor. İnsanlar; mülteciler ve İslamcı terör riski başta olmak üzere bu politikaların nelere mal olduğunu görmektedir. Vatandaşların ezici çoğunluğu Erdoğan’ın söylemediğini bırakmadığı BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır liderleriyle barışma çabasını onur kırıcı buluyor ve çok kızıyor.

Vatandaşın kızdığı çok sayıda konu var ve bunların hesabını sormak için sabırla ve yurtseverlik duyarlılığıyla seçimleri bekliyor.

Kim ne yaparsa yapsın, Masa tartışmaları nasıl biterse bitsin ve AKP ne tür tezgahlar çevirirse çevirsin vatandaşlar oyuna gelmeyecek, sandığa giderek oyunu kullanacak ve Erdoğan’ın karşısına cesurca çıkana oyunu vererek ülke ve toplum olarak Türkiye’nin kaderini belirleyecek.

Sonrası çok kolay çünkü bu ülkede “hak, hukuk, adalet” olacak. Olması için de bu ülkeyi seven herkes hep birlikte Akşener’in sıkça tekrarladığı gibi “Yaşasın Hürriyet Kahrolsun İstibdat” diye haykıracak ve gereğini yapacak.

Bu ülkeyi sevenler; kirli algı operasyonlarına kanmadan ve pis oyunlara gelmeden sandığa gidip oyunu özgürlük ve demokrasi için kullanacak.

“Söz konusu ortak vatansa gerisi teferruat”.

Türkiye ve bölgeyi kurtarmak için Moralsizliğe Hayır umuda Evet.

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Not: Bu yazıyı saklayın ve arada bir çıkarıp okuyun ve okutun.