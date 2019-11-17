MARS: Üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun

Bayram sabahlarında annenizin yatağınızın başucuna bıraktığı kırmızı parlak pabuçlarınızı hatırlayın. Ya da sokakta yürürken yanınızdan hızla geçip, rüzgarıyla dikkatinizi çelen o kırmızı arabayı…

“Üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun” sözü de boşuna söylenmemiştir. Dikkat çeker çünkü. Akıl çeler.

İşte Mars’ın da yüzeyi demirle ilgili olduğundan, demir oksitten oluşur, aynı kırmızımsı bir rengi vardır. Kırmızı gibi yoğundur, ilgiyi üzerinde toplamayı ister.

Yunan Mitolojisinde Jüpiter ile Juno’nun oğlu olarak bilinir. Savaş tanrısıdır. Astrolojide Koç burcunun gündüz, Akrep burcunun ise gece yöneticisidir. Bir burçta ortalama 2 ay kalır.

Mars doğum haritanızda eş, baba, erkek kardeşler gibi önemli erkek figürleriyle nasıl iletişim halinde olduğunuzu açıklar.

Bireysel doğum haritanızda Mars neredeyse harekete geçtiğiniz yer orasıdır. Kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlatır. Tutkuludur, etkileyicidir, sakinlikten anlamaz. Bir doğum haritasında Mars zayıfsa, başlatma enerjisi, motivasyon, eyleme geçmek, temel içgüdüler zayıftır. Bunları güçlendirici karşıt olaylar karşınıza çıkar.

Mars’ı zayıf olan insanlar, sporla, çoğunlukla dövüş sporlarıyla uğraşır. Askerlikle, fiziksel aktivite ile öne çıkmak ister. Çatışmalara girebilir. Hayatta mücadele gücünü arttıracak olaylarla karşılaşır.

“Yıkmayan darbe güçlendirir” sözü tam da bu olguya uygun bir sözdür. Mars Koç ve Akrep burçlarında çok güçlü, Oğlakta yücelen, Boğa ve Terazide zayıf, Yengeç de oldukça düşüktür. Yani kısacası sevilmez.

En önemli pozisyonu, dünyaya en yakın olduğu dönemlerdir. Dünyaya yakın olması demek retro olmasıdır.

Bu durum savaş enerjisine, çatışma enerjisine neden olur. Marsın Retro durumlarında savaşlar çıkar. Devrimler, darbeler olur.

Salı günü Mars tarafından yönetilir. “Salı sallanır” derler. Acelecidir, dürtüseldir, ani parlamalara hazırdır.

Sen ne dersen de, aşk insanı üç kez soyar: Umarsız kılar, uykudan eder, anadan doğma bırakır… Diophanes

MARS AKREP BURCUNDA:

“Aşırı zevklerin, aşırı sonları vardır”

19 Kasım- 3 Ocak arasında Transit Mars gücünün zirve yaptığı Akrep burcuna giriş yapıyor. Bir savaşçı düşünün ki, miğferini takacak, kılıcını kuşanacak, dövüşecek, yakacak, kesecek ama kazanacak.

Derinden, hesap kitap yaparak davranacağımız bir döneme giriyoruz.

Belki de gizli pek çok psikolojik etkiyi yüzeye taşıyan Boğa burcundaki Dolunay’la birlikte, 3 Ocak 2020 tarihine kadar hakkınız olan para için savaşmanız gerekebilir. Bu bir alacak verecek ya da miras meselesi de olabilir.

Ameliyat konuları gündeminize girebilir. Mars Akrepte dürtüler bir amaca yöneliktir. Kişi düşüncelerde cesur ve kararlıdır. Güç sahibi olmayı ister. Hedefini gözüne bir av gibi kestirir. ‘Savaşa giden yolda her şey mubahtır’ şeklinde pervasız hareketlerde bulunabilir. Hırslar artar.

Düşman olarak tehlikelidir Mars Akrep. İntikamları ağır olur.

Kasım ayında bolca ‘Akrep’ burcunu konuştuk. Merkür’ün Akrep burcundaki retrosu 20 Kasım itibariyle bitiyor, ancak ay sonuna kadar gölgeleriyle etkilemeye devam edebilir.

Şimdi işin içine Mars enerjisini de katarsak rekabetin zaman zaman artacağı, agresif enerjinin yükseleceği bir zamana giriyoruz.

Sezgilerimiz çok kuvvetlenecek. İlişkilerdeki kıskanç ve baskıcı tavır daha da etkin bir şekilde kendini gösterebilir.

Burada işin içine cinsellik dozu da katılacağı için talepler karşı tarafı boğabilir. Libido yükselir.

‘Ya benimsin ya toprağın’ şeklinde takıntılar kriz şeklinde karşımıza çıkabilir. Öfke cinayetlerine tanık olabiliriz.

Sinsiliklere dikkat edin. Arkanızdan çevrilebilecek dolaplara karşı uyanık olun.

Hedefleriniz gösterilen çaba karşısında sonuçsuz kalmayacaktır. Sabır sabır ya sabır dönemidir.

Çünkü krizleri yönetmek için harika bir transittir.

Gizlide derinde kalmış konular, açığa çıkan sırlar dikkat çekecektir. Olumlu yanından bakacak olursak başkalarının ne istediği değil, sizin ne istediğiniz önem taşıyacaktır.

Bu evreden öncelikli olarak etkilenecek burçlar Aslan, Kova, Boğa ve yükseleni bu burçlardan olan haritalar olacaktır.

Sağlıkta vücut kas sistemi, cilt sorunları, irritasyon, anemi, kan aldırmak, kan vermek, cerrahi müdahaleler, yumurtalıklar, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, üreme organları, safra kesesi, migren gibi konular 2 ay boyunca bizi etkileyebilir.

Mars Akrep burcundayken spritüel terapiler, meditasyon, yoga fiziksel durumunuza ve psikolojinize iyi gelir.

Yeraltı kaynakları, petrol, toprak hareketleri, trafik kazaları, psikoloji ile ilgili haberlerin fazla olabileceği bir dönem giriyoruz.

Mars Akrep geçişi Türkiye haritasının 5’inci evinde seyahat edecek ve güneş derecesinin üzerinde yolculuğa başlayacak. Askeri konular, savunma sistemleri konusunda gelişmeler gündemde olacak. Kaldı ki önümüzdeki hafta sonu gökyüzündeki Venüs-Jüpiter kavuşumuyla birlikte, ordu, silahlı kuvvetler, memurlar, işçiler, çalışma koşulları konusunda şartların iyileşmesi de söz konusu olabilir.

5’inci ev çocuklar, flörtler, aşk, eğlence, aktör ve aktrisler, spor karşılaşmaları, borsa, şans oyunları, sinema, tiyatro ile ilgilidir.

Kadınlara yönelik şiddet ve taciz skandalları, kadına verilen önemin, değerin sorgulanacağı, aynı şekilde yinelemekten utanç duyduğum çocuk cinselliği üzerine olan konular, ünlü bir sanatçımızın vefatı toplumda ön plana çıkabilir.

Mars Akrep geçişi Zümrüdü-Anka gibi küllerinden doğmaktır.

Yaşamınızı tazelemeniz dileğiyle…

Sevgiyle