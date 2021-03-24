Mardin DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü taşkın koruma inşaatı yaptıracak

Mardin DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Hasankeyf Merkezin’de taşkın koruma inşaatı yapım işi ihale ile yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hasankeyf İlçe Merkezi Taşkın Koruma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale 15 Nisan tarihine düzenlencek.

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