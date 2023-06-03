Mansur Yavaş’tan Ankara’da sağanak yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da mor fırtına poligonu etkisindeki kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara’daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABB Başkanı Yavaş, ayrıca vatandaşların, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube hesabından yardım ekiplerinin konumlarını takip edebileceklerini duyurdu.

Yavaş’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Ankaralılar, kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir. (ANKA)