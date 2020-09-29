Mansur Yavaş harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, köylere internet sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgınıyla beraber uzaktan eğitim alan öğrenciler için büyük bir adım attı.

Yavaş’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

* Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık.

* İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır.