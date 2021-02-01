Mandalinanın fiyatı yüzde 100 arttı

Bilecik’te pazar tezgâhlarında sezonu açılmasıyla 4-5 lira alıcı bulan mandalina, bugün itibariyle kilosu 8 liraya satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte grip başta olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarından korunmak için tercih edilen mandalinanın kilosu adeta el yakıyor. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda yaklaşık 2 aydır tezgâhlarda olan mandalinanın şu yüzde 100’lük zammının ardından kilosu 8 TL’den satılıyor.

Eskiden kilo kilo satılan mandalinanın şuan fazla talep görmediğini anlatan pazarcı Beycan Güneş, “Şuan mandalina ve portakal aldı başını gitti. Kiloları 8 liraya kadar çıktı. Hiçbir zaman mandalina ve portakal bu fiyata çıkmamıştı. İnsanlar şuan kilo kilo yerine 1’er kilo şeklinde alıyorlar. Yarım kilo bile alan müşterilerimiz var. Son günler sebze ve meyveye gelen zamlar çok yüksek. Buna bir an önce el atılması lazım. Yoksa insanlar pazara çıkacak gücü bulamayacak yakında” dedi.

Hastalıkların dermanı mandalina

Göz sağlığını korumak ve iyi bir görüş için karotenoid içeren besinlerin tüketimi oldukça önemli olan mandalina, karotenoid ve A vitamini içeriği sayesinde sarı nokta hastalığından korunmaya yardımcı oluyor.

Aynı zamanda gözde basıncı azaltarak glokomdan korunmaya katkı sağlıyor. Mandalina, serbest radikallerin cilt üzerindeki hasarını azaltmaya yardımcı olurken, kan dolaşımına verdiği antioksidanlar cilt sağlığını da destekliyor. (İHA)