Maltepe Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi anlaşmasına varıldı

Maltepe Belediyesi işçilerinin grev kararı almasının ardından cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek büyüdü. Grevin altıncı gününde rüzgârın etkisiyle cadde üzerindeki çöplerin yola savrulması tehlikenin boyutunu daha da arttı. Sokaklarda oluşan çöp yığınları havadan da görüntülendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

DİSK’e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat’ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü. Zümrütevler Mahallesi’nde konteynerlerden taşan çöpler havadan görüntülendi.

“7 AYDIR UZLAŞI BEKLİYORUZ”

Maltepe Belediye işçisi Turan Suludere “Biz burada Maltepe Belediyesi dış temizlik işçileri olarak, burada 600 bin nüfusluk mahallelerin bütün çöplerini topluyoruz. Son 5-6 yıldır ekonominin de ağır yüküyle, bizim artık insanca yaşayacak maaş taleplerimiz var. Son 5-6 yıldır belediye işçilerinin maaşında çok düşüş yaşanıyor. Bizler bundan 4 sene önce taşeron firmalardayken asgari ücret farklarımızı alıyorduk, daha sonra 2018 yılına gelindiğinde bizi belediye şirketlerine verdiler. Burada yüzde 4 artı 4 sistemiyle bizi çalıştırıyorlar. Bu süre zarfında ekonominin kötüye gidişi, enflasyonun yükselişi bizlerin sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdı. Bizler 7 aydır sözleşme masasında uzlaşı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BEN SENİ GREV KIRICILIĞI YAP DİYE ORAYA OTURTMADIM”

Suludere sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yemek ücretimiz 9 liradan 10 liraya çıkarıldı. Bir işçi sabahtan akşama kadar 10 lirayla idare edebilir mi? Bugün bir çorba bile 12 lira olmuş. Bizim grev hakkımız anayasal bir hakken bir meclis üyesinin medya önünde çöp toplamasına, başkanlara görülmek istemesine biz anlam veremiyoruz. Meclis üyesini biz seçtik, taleplerimizi karşılasın diye. Ben seni grev kırıcılığı yap diye oraya oturtmadım”

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE DESTEK BEKLİYORUZ”

Suludere sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kemal Kılıçdaroğlu ‘Ne ezen ne ezilen, insanca yaşanılacak bir düzen’ diyor. İşçi hakları, örgütlenme diyor ama bizler bu lafların sözde değil, özde olmasını istiyorum. Ben de bir CHP’liyim, ben atadan, dededen CHP’liyim, olumsuz şeyler olunca partimi bırakacak değilim. Bizler bunların iyi günde değil, kötü günde olmasını bekliyorum”

“HALKA YÜZDE 47 ZAM YAPTIK DİYE YALAN SÖYLÜYORLAR”

İşçi Murat Yıldırım ise “Yeni aldıkları 2 bin 600 liraya çalışan işçilere yüzde 47 zam yapıp, ‘Bütün işçilere biz yüzde 47 zam yaptık’ diye bizlere yalan söylüyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Biz de bu duruma isyan ettik, bize verilen sözler 3 yıldır yerine getirilmedi. Hiçbir şekilde hiçbir destek görmedik. Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş, Veli Ağbaba ve Canan Kaftancıoğlu geldiler. ‘Hayırlı olsun’ dediler, soru bile sordurmadılar. Biz kimseye saygısızlık, terbiyesizlik yapmadık ama birazcık bizim dilimizden anlamaları gerekiyordu. Bazı insanlar söylüyor, Belediye Başkanı Ali Bey de ‘Ben okuma yazma bilmeyen inşalara 6 bin lira maaş ödüyorum’ diyor. Ben elektronik mühendisiyim, 5 yıldır burada şoförlük yapıyorum. Zarar görmesinler diye bu durumu kimse konuşmuyor” dedi.

REZİLLİK

Mahalle sakini Yusuf Yıldırım söz konusu durumu ‘rezillik’ olarak değerlendirirken “Şu korona zamanında insanların şu virüsü kendilerine bakmaları lazım, temizlik için çok önemli ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye hiçbir şey veremiyor. Rezillik diyorum. AK Parti’nin yönettiği yerlerde hiç olmadı, daha önce AK Parti de yönetti Maltepe’yi hiç böyle bir şey olmadı. CHP yönetiyorsa hep bu sıkıntılar var, yani insanlar mağdur. Maltepe, Kartal, Kadıköy zaten perişan görünüyor. CHP’ye oy veren insanlara da yazık, bu duruma bir çare bulunmalı” ifadelerini kullandı.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZE DE SESLENİYORUZ

Pisliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Yusuf Ağdaş ise “Devlet büyüklerimize de sesleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu duruma el atamıyor mu? Maltepe’de Belediye Başkanımız tamam sıkıntılı olabilir, greve çıkmış olabilir ama Büyükşehir bu duruma el atsın. ‘İmamoğlu, İmamoğlu’ dedik artık yeter. Bir şeyler yapılsın da herkes kurtulsun. Sokaklar pislik içinde sıkıntı” dedi.

HER SENE YAŞANIYOR

Fatih Kaya ise mahallenin yaşadığı çöp sıkıntısından mustarip olduklarını kaydederek “Geçen sene de böyle sıkıntılar yaşamıştık, temizlenmiyor görüyorsunuz yani. Çöp dağları aldığına gidecek. Bugün de hava yağmurlu, yağan yağmur sularıyla beraber bütün sular olduğu gibi sokaklara akacak, belki dairelere dolacak. Bu durum gerçekten mahallemiz adına her sene yaşanan bir durum haline geldi. Artık bu tarz sıkıntıları yaşamak istemiyoruz, yıl oldu 2021. Bunlara bir çözüm bulunulması gerekiyor. Mahalle pis kokularla yaşanmayacak hale geldi” şeklinde konuştu.

Bağdat Caddesi’nde ise içinde tıbbi atıkların da bulunduğu çöpler rüzgarın etkisiyle caddeye savruldu. Yolda yürüyen bir vatandaş, “Eşimin kronik rahatsızlığı var, camı açamıyoruz. Kokudan dışarı çıkamıyoruz. Cam da açamıyoruz. Rüzgardan çöpler, maskeler havada uçuşuyor” dedi.

MALTEPE’DE ÇÖP TOPLAMA GERGİNLİĞİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gece saatlerinde Maltepe’ye gelerek biriken çöpleri toplamak istedi. Eski Bağdat Caddesi üzerine gelen ekipler çöpleri toplamaya başladı. Durumu haber alarak toplanan grevdeki işçiler ile İBB ekipleri arasından gergin anlar yaşandı.

MALTEPE BELEDİYESİ’NDEN “GREV ANLAŞMA İLE BİTTİ” AÇIKLAMASI

Maltepe Belediyesi ile DİSK’e bağlı GENEL-İŞ Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi’nin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı. Anlaşmayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza şükran borçluyuz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na özverileri için Maltepe Halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerinin kullandı.

(DHA)