Maçı tekrar izle Okan Hoca

Galatasaray, Sivas’ta kazandı ama kazanırken düşündürdü. Sivas’ın bozuk zeminine rağmen Galatasaray maçın ilk yarısını domine eden bir futbol oynadı. 26. dakikada Boey ceza sahasına iyi kesti, Mertens şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 sonrası Galatasaray daha baskılı bir oyun ortaya koymaya başladı. Dakikalar 37’yi gösterdiğinde Kerem ve Gomis bozuk zeminden nasiplerini aldılar.

İlk devrenin 1-0 ile geçilmesinin ardından İstanbulspor maçında olduğu gibi Galatasaray oyundan düştü, Sivasspor daha güçlü saldırmaya başladı. Ev sahibi ekip rakip sahaya yıktığı oyunun sonunda 50. dakikada Ulvestad’ın ayağından golü buldu ancak Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla golü iptal etti. Golün iptali tam anlamıyla bilmece halini aldı. Öyle bir iptal ki ofsayt mı, faul mü, ne olduğu belli değil.

Galatasaray’ın güç ve konsantrasyon kaybı sonrası 80. dakikada Erdoğan ile maç 1-1’e geldi. Neyse ki Barış Alper Yılmaz haftalardır kendinden bekleneni yaptı 90 artı 5.dakikada maçı 2-1’e getirerek Galatasaray’ın 2023 yılına lider girmesini sağladı. Zor da olsa kazanılan bu mücadeleden sonra Okan Buruk’un, Sivasspor mücadelesini tekrar, tekrar izleyip kendisine dersler çıkarması lazım. Şampiyonluğu hataları yok saymak yerine doğru analizler getirecektir.