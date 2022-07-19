Lohusalık döneminde cinsellik yaşanır mı?

Lohusalık; doğum sonrası kadının kendini toparlama sürecidir. Bu dönemde annelik içgüdüsüyle cinsellik geri planda kalır…

Eşimle ne zaman yakınlaşabiliriz?

SORU:

2 yıldır evli, 7 aylık hamile bir kadınım. İyi bir cinsel hayatım var. Doğum son­rası bozulsun istemiyorum. Öğrenmek istediğim bebek olduktan kaç gün sonra cinsel ilişkiye girilebilir? Z.E./ Adana

CEVAP:

Cinsellik bir evliliğin en önemli unsurla­rından biridir. Bu konudaki duyarlılığınız takdiri hak ediyor. Gebeliğin sonlanmasının hemen ardından başlayan, kadının kendini toparlama süresine lohusalık denir. Bu süre genellikle 40 gündür. Kadınlarda annelik içgüdüsünün öne çıkmasına bağlı olarak cinsellikten uzaklaşma, daha fazla ilgi ve şefkate ihtiyaç duyma görülür. Bu aslında bebeğin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve hayatta kalması için neredeyse gerekli bir durumdur. Bebekle birlikte uykusuz geceler yaşanması, bebekle sık ilgilenme zorunlu­luğunun ortaya çıkması, aile yaşantısının altüst olmasına, fiziksel değişim, çiftlerde doğum sonrası cinsel yaşamı geciktiren nedenlerin başında gelir. Sizin durumunuz­da eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel ha­yata yeniden başlamanızı kolaylaştıracaktır.

İsteksiz olmamın nedeni ilaç mı?

SORU:

Ben 3 gün depresyon ilacı kullanmaya başladım. Aynı ilacı bundan 2 yıl önce de kullanmıştım o zaman fazla bir yan etki olmamıştı. Şimdi bir cinsel isteksizlik var, sanki bir şey hissetmiyor gibiyim. Bu durum ilaçla ilgili olabilir mi? F.C./ Bursa

CEVAP:

Kullandığınız ilaç bir depresyon ilacıdır. Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk şeklinde kendini gösteren depresyonun ilk etkilediği sistem cinsellik ve üreme sistemi­dir. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsi­niz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığı­nızda cinsel terapi almanız uygun olur.

Evlilik korkusuyla nasıl başa çıkarım?

SORU:

26 yaşında bekar bir gencim. Hiç cinsel deneyimim olmadığı için başarısız ol­maktan korkuyor bu nedenle evlenmek istemiyorum. Bunları düşünmekten saçlarım döküldü. Bu korkuyla nasıl başa çıkarım? M.B./Manisa

CEVAP:

Cinsel deneyim eksikliği evlenmeye engel bir durum değildir. Eşler çoğu zaman cinsel­liği evlendikten sonra birbirleriyle deneyip yaşayarak öğrenirler. Başlangıçta bazı ak­saklıkların olması zaten normal ve beklenen bir durumdur. Sizin durumunuzda evhamlı bir yapınızın olduğu, sanki daha ilk günden her şeyin mükemmel olması gerektiğiyle il­gili gerçekçi olmayan beklentilerin olduğu ve cinsel birlikteliği gözünüzde fazla büyüttü­ğünüz anlaşılıyor. Bunlar aşılabilir sorunlar­dır, böyle bir durumda evleneceğiniz kişiyle bir cinsel terapiste giderek evlilikte cinsel yaşamla ilgili 1-2 seans cinsel danışmanlık hizmeti alabilir kaygılarınızdan kurtularak sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.