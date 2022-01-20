Lider buz kesti

Karadeniz derbisinde Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon karşısındaydı. Liderin oyun akılları olan Nwakaeme’nin ardından Hamsik’in de sahada olmaması Trabzon’da işleri zorlaştırıyor. Beklenti Bakasetas’ın sezon başındaki formunu yakalayıp Abdülkadir ile oyunu yönlendirmesi. Bunlar da olmayınca oyunda gözler sahaya sürülen yeni transferlere çevrildi. Sahada olan Visca’dan sonra ilk yarı bitmeden Pushacz ve Yusuf Erdoğan sahaya sürüldü.

İkinci yarı kazanmayı daha çok isteyen Trabzon baskı kurdu. Bakasetas’ın şutları, Visca’nın pasları ile pozisyonlar buldu. Oyunda sürekli tempoyu düşürmeye çalışan Giresunspor ilk kez takım halinde hücuma çıktıkları 68. dakikada Umut’la golü attı. Cornelius, hava hakimiyetini gösterdiği pozisyonda takımını beraberliğe taşıdı.

Maça damgasını iki penaltı kurtaran Okan vurdu. Son dakikada üst üste iki penaltı çıkarmak herkesin harcı değildir. Helal olsun Okan’a…