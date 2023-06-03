Lice kırsalında üç PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi
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Lice kırsalında üç PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında 3 PKK’lı teröristin ölü olarak geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK’lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler” dedi. (DHA)

 

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