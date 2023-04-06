Lale Hanım’ın fendi!

Merkez Hakem Kurulu, yapay zeka, hibrit atamadan sonra manuel atamayı da soktu hakem tayinine… Bu da MHK’nin hakemlerine güvenmediğini açıkça ortaya koymuş oldu. MHK koltuğunu korkudan ‘manuel Meler’e’ emanet etti ama fos çıktı. Sonuçta Halil Umut Meler değil Beşiktaş’ın sessizliği kurtardı MHK’yi…

Anlaşılan sayın Lale Orta’nın MHK’si ya yapay zekadan çıkan atamalara güvenmiyor ya da yapay zekaya girilen verilere inanmıyor. Ayrıca, MHK’nin manuel atama yaptığı maçlar önemli olunca diğer maçlar önemsiz oluyor. Bu durumda takımların lig sıralama dereceleri, ligden düşmeleri, prestijleri ve emekleri de önemsenmiyor demek ki MHK tarafından. Yani manuel atanan hakemler önemli, diğerleri de önemsiz hakem oluyor bu durumda. Vah hakemlik vah!

Hakem atamalarında yapay zeka şart diye tutturan TFF Başkanı sayın Mehmet Büyükekşi bu manuel atamaya masumca izin de vermiş. Olaylara aşırı iyi niyetli yaklaşan sayın Büyükekşi’nin yapay zeka dayatması sayın Lale Orta tarafından yavaş yavaş taca atılmış olacak. Ne demişler kadının fendi!

Haftanın maçlarında ise; Fenerbahçe- Beşiktaş maçında ‘manuel Halil Umut Meler’ hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş galip geldi de o anda verdiği peşin hükümlü penaltı olayı büyümedi. Skor aksi olsaydı Beşiktaş çok sıkıntı yaratırdı Meler ve MHK için…

Trabzonspor- Kayserispor müsabakasında Ekrem Özdamar maalesef kendinde değildi. Başakşehir- Ankaragücü buluşmasında Abdulkadir Bitigen, VAR’ın uyarısına rağmen vermediği penaltı kararından haklı olarak vazgeçmedi. Ancak aynı pozisyon için özellikle dört büyüklerin maçlarında gözüm üzerinde olacak Bitigen’in.

Galatasaray- Adana Demirspor randevusunda Ali Şansalan göstermediği kırmızı için rahat uyuyabildi mi acaba? Galatasaray galip geldi de kurtardı hakemliğini! Atilla Karaoğlan’nın, Arda Kardeşler’in yönetimleri başarılı, Turgut Doman’ın ise vasattı.