BUNU YAZMAK GEREK

Kuran’da var zannedilen ama aslında olmayanlar

İlahiyatçı Prof. Dr. Güner Akça, Kuran ve toplumda oluşan yanlış bilgiler konusunda çok ilginç bir araştırma şapmış.

Milyonlarca Müslüman’ın Kuran’da var zannettiği ama aslında olmayan bütün noktaları bulup çıkarmış.

Pek çok kişiyi şaşırtacak bilgiler var bu araştırmada.

Gelin birlikte okuyalım, öğrenelim:

1 – Tüm şefaat sadece Allah’a aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok.

2 – Mehdi’nin geleceği yok…

3 – Kabir hayatı, kabir azabı yok…

4 – Miraç yok. (Konu tartışmalı)

5 – Kadercilik yok…

6 – Recm cezası yok.

7 – Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok.

8 – Hac’da şeytan taşlama, Hacer-ül Esved taşına el-yüz sürme yok.

9 – Mezhepler yok.

10 – Altın/ipek erkeğe haramdır, yok.

11 – Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok.

12 – Kıyamet alametleri yok.

13 – Erkek/kadın sünnet olmak yok.

14 – Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok.

15 – Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok.

16 – Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok.

17 – Bir insandan tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok.

18 – İnfakta/zekatta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin.

19 – Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allah’adır.

20 – Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok.

21 – Mevlid yok.

22 – Salavat yok.

23 – Sünnet namaz zorunluluğu yok.

24 – Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok.

25 – Muska/büyü/nazar yok.

26 – Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye bir şey yok. İman eden her erkek ve kadına farzdır.

27 – Kölelik/cariyeliği teşvik yok.

28 – Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı, cenaze duasıdır.

29 – Kaza namazı yok.

30 – Harem/selamlık şartı yok.

31 – Kadının sesi haramdır yok.

32 – Kutsal günler/kandiller yok. Sadece Kadir Gecesi özeldir.

33 – Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murat beklemek yok.

34 – Sırat Köprüsü yok.

35 – Kuranın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.

36 – Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.

37 – Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok.

38 – Teravih namazı yok

49 – Sağ el / sağ ayak saçmalığı yok.

40 – Hem askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi bir şey yok.

41 – Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok.

42 – Ölüye telkin ve ıskat yok.

43 – Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok.

44 – Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.

45 – Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok.

46 – Kuran’da 6236 ayet var, 6666 ayet yok.

47 – Çocuk yaşta evlilik yok.

48 – Namus/zinada kadın erkek farkı yok.

49 – 61 gün oruç tutma cezası yok.

50 – Türbede dilek dilemek yok.

51 – Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik; İslam’da yeri yok.

52 – Kuran anlaşılması zor bir kitaptır, yok.

53 – Deve idrarı içen ve iç diyen bir Resul yok.

54 – Kuran okumak için abdest şartı yok.

55 – Sakala jilet vurmak haramdır diye bir şey yok.

56 – Cehennemde yanıp çıkma yok.

57 – Din değiştirenin (mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir şey yok.

58 – Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok.

59 – Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.

60 – İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan Müslüman olamazsın diye bir şey yok.

61 – Hadisler kesin peygamber sözüdür diye bir şey yok.

62 – Hadis, fıkıh kitaplarında Kuran dışında hükümler vardır diye bir şey yok…

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Biraz Osmanlıca öğrenelim

Son zamanlarda bir Osmanlı modası var.

Bütün padişahları kendi ataları sayanlar bunun üzerinden dincilik ve milliyetçilik yapıyor.

En komik olan da üç dört ayrı dilden oluşmuş ve bugün anlaşılması mümkün olmayan bir konuşma biçimini Osmanlıca diye yutturmaya çalışmaları.

O halde gelin Osmanlıca meraklısı bir edebiyat öğretmeninin başına geleni birlikte okuyalım;

Osmanlıcaya pek meraklı edebiyat öğretmeni öğrencilerinden, sürekli Osmanlıca konuşmalarını, sorulara Osmanlıca cevap vermelerini istiyormuş.

Soğuk bir kış günü öğretmen sınıfın ortasında dolaşarak ders anlatıyormuş.

Bir ara yanan sobaya arkasını dönmüş ve sobadan sıçrayan kıvılcım eteğini tutuşturmuş.

Parmak kaldırıp söz isteyen öğrenci ;

“Efendim, arka cenahızdaki sobanın derunundaki parçe-i nardan kopan bir şerare şahsınız istikametine tevcihlenerek eteğinize sirayet etmiş ve dahi mabadınıza intikal etmek üzre revan olmaktadır.”

Öğretmen, öğrenciyi anlayıncaya kadar geçen sürede arkasında artan ısının etkisiyle paniklemiş ve “Evladım, ne uzatıyorsun şuna g*tün yanıyor desene.”

KOMİK

Bir bilmecem var çocuklar

Haydi bugün biraz bilmece çözelim.

Erhan Tığlı göndermiş.

*Sıka sıka canımı çıkardılar.

( Vatandaş değil, limon!)

*Çalıyorum ama kimse hırsız diye yakalamıyor.

(Becerikli iş adamı değil, telefon!)

*Hiç suçum olmadığı halde sürüp duruyorlar.

(Memur değil, tarla!)

*Kimse beni takmaz oldu.

(Aydın değil, kravat!)

*Kulağımın dibinde bağırıp duruyorlar ama sağır olmuyorum.

( Nutuk dinleyen seçmen değil, mikrofon!)

*Alçacık dallı yemesi ballı.

(Haram değil, çilek!)

*Akıp duruyor, hiç kesilmiyor suyu.

( Bozuk banyo çeşmesi değil, rüşvet çeşmesi!)

*Aşkın gözü kördür. Ne zaman açılır?

(Evlenince ve de cepteki paralar bitince!)

*Karşıdan baktım, pek çok; yanına vardım hiç yok.

(Sorumlu kişiler değil, kuşlar!)

*Karşıdan baktım, hiç yok; yanına vardım pek çok.

(Saman altından su yürüten yöneticiler değil, karınca!)

ÇOK GÜLDÜM

Bu hafta üç fıkramız var

Pazar için Yıldırım Tuna üç fıkra göndermiş.

Zaman yitirmeden okuyalım o zaman:

Zavallı hırsız

İki sabıkalı odalarında konuşuyorlar, “Kanka, zengin olduk…! Dün gece bir dükkan soydum, sanırım sanat galerisiydi…” demiş birincisi,

“Ne çaldın?..”

“26 adet resim… Şunlara bak. Eserlerin üzerlerinde fiyatları da yazıyor. En ucuzunun altındaki rakamı görüyor musun 4.000.000 TL”

“Len bırak git…!” demiş diğeri, “Oğlum sen emlak komisyoncusunun duvarındaki fotoğrafları yürütmüşsün…!”

Düğün töreni

Bir düğün resepsiyonunda iki orta yaşlı adam salonun köşesinde yan yana töreni izliyorlar,

“Gelin kızımıza bakar mısınız?.. Ahh… Uzun sayılmayacak bir zaman önce kucağımdan hiç inmezdi…” demiş birinci adam…

“Amcası mısınız?…” demiş diğer adam gözleri hafif dolarak,

“Hayır… Patronuydum…!”

Üç kelime

“Sayın Hakim, müvekkilimin önünüzdeki bir dosya dolusu gasp olayı ile suçlanmasının ne kadar adaletsiz olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemize daha üç ay önce geldi. Tamam, tipi, görünüşü bozuk ama lütfen aldanmayalım bunlara. Anca başını sokacak bir yeri zar zor buldu ve bunca aydır öğrenebildiği de sadece üç kelime.”

Hakim, şefkatle sanığa dönmüş… “Neymiş öğrendiğin o üç kelime bakalım?”

Sanık, hakime bakmış, yutkunup hırıltılı bir sesle cevap vermiş, “Bana cüzdanını ver!”