Fenerbahçe sahaya Avrupa’da son maçta gruplara kalan kadrosu ile çıktı. Ancak rakibe konsantre olmamış, ‘lütfen’ oynamaya çalışan, yorgun gözüken bir Fenerbahçe vardı sahada. Geçen maçın dinamosu, İsmail dün sahada yoktu desek daha iyi!

Üçüncü bölgede presi hiç yoktu Fenerbahçe’nin. Dzeko yalnız kaldı. Arkadaşlarını ileriye çağırmaktan yoruldu adeta. Ayrıca Dzeko’nun kaçırdığı iki garanti gol var ki saç baş yoldurdu taraftara. Fenerbahçe’ye bedava transfer olsa bile takıma giremeyecek Oosterwolde diye bir futbolcu var. Yetenek, kapasite, teknik yok. Bana göre Yazık oluyor Türk çocuklarına.

Golleri kaçıran Dzeko’nun yarattığı pozisyonda Osayi golü yaparak rahatlattı Fenerbahçe’yi. Şampiyonluk isteniyorsa hiçbir maçı küçümseme lüksü yok sarı-lacivertlilerin.