KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, 30 Haziran- 7 Temmuz arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi. (DHA)