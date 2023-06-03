Köye inen dağ keçisi yavrusu doğaya bırakıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde köye inen dağ keçisi yavrusu, arama kurtarma ekiplerince doğal yaşam alanına salıverildi.

İlçeye bağlı Çakırlı köyüne inen dağ keçisi yavrusunu gören köylüler, başka bir hayvanın saldırısına uğramaması için koruma altına aldı.

Köylüler, bir süre besleyip bakımını yaptıkları ve “Hediye” adını verdikleri keçiyi teslim etmek için Suşehri Arama ve Kurtarma Derneğine bilgi verdi.

Köye gelen ekipler, dağ keçisi yavrusunu doğal yaşam alanına bıraktı. (AA)