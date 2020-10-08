Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 609’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 116 bin 608 testten 1581 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 609’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 608 testten 1581 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 1355 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, toplam hasta sayısı 329 bin 138, toplam vefat sayısı 8 bin 609, toplam ağır hasta sayısı 1411, toplam iyileşen hasta sayısı 288 bin 954 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

‘AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI’

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, “Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım” değerlendirmesinde bulundu.