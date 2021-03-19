Korkunç kaza! İş insanı lüks otomobiliyle feci şekilde can verdi

Bursa’da ıslak yolda kayıp fabrika duvarına çarpan lüks BMW marka otomobilin içerisinde sıkışan genç iş insanı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmayan kadının feryadı ise yürekleri dağladı. Mobilya fabrikası sahibi iş insanının cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden işadamı Muhittin Ülger’in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger’in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.

Başından ayrılmadı

Eşinin hayatını kaybettiğine inanmayan Gülay Ülger eşine sarılıp başında bekledi. Jandarma ve sağlık ekiplerin tüm ikna çabasına karşı genç kadın hayatını kaybeden eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı. Daha sonra ambulansa alınan genç kadın sakinleştirici yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Cenazesi memleketinde toprağa verilecek

Jandarma olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Muhittin Ülger’in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mobilya fabrikası bulunduğu öğrenilen Muhittin Ülger’in cenazesinin Trabzon’un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)