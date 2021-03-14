Korkunç cinayetin sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!

İzmir’in Buca ilçesinde, Alaittin Çırpan’ın (58) öldürüldüğü cinayetin katil zanlısı oldukları belirlenen komşusu Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43), 18 yıl sonra Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. Zaman aşımına 2 yıl kala çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı.

Olay 25 Haziran 2003’te Evka 1 Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Alaittin Çırpan’a ait eve, hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı. Çırpan, arbede de çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler ise kaçtı. Eve gelen Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulup, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çırpan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi.

2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelendi, ardından cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarıyla görüşüldü. Ekipler 200’e yakın kişinin ifadesine başvurdu. O dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43) üzerine şüpheler yoğunlaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gümüşburun ve Ersöz gözaltına alındı.

18 YILDAN SONRA OLAY AYDINLATILDI

Şüpheliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Ardından özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda cinayeti itiraf ettiler. Sorguda, Gümüşburun ve Ersöz, hırsızlık için Alaittin Çırpanın evine girdiklerini, arbede sırasında öldürdüklerini anlattı. Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çırpan cinayeti zaman aşımına 2 yıl kala çözüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 4’üncü faili meçhul cinayeti daha aydınlığa kavuşturdu.

‘YAKALAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN’

Cinayeti 18 yıl sonra ve zaman aşımına 2 yıl kala aydınlatan polis ekiplerine teşekkür eden Alaittin Çırpanın eşi Türkan Çırpan şunları anlattı:

“Olay günü üst dairede oturan komşuma yardıma gitmiştim. Komşum taşınıyordu, toplanmasına yardım ediyordum. O sırada başka bir komşum gelerek, ‘Türkan senin evinden imdat’ sesleri geliyor’ dedi. Hemen aşağıya indim. Ev darmadağınıktı. Sandıklar açılmış, yorganları atmışlar. Salona girdiğimde Alaittin’in kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Olaydan sonra uzun süre kendime gelemedim.”

Cinayetin üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayınca konunun kapandığını düşündüğünü söyleyen Çırpan, “Ancak öyle olmadı. Birkaç gün önce Emniyetten arandım. Cinayeti işleyenlerin 18 yıl sonra yakalandığını söylediler. Eşimi öldürenler, hak ettiği cezayı çeksin. Yakalayan polis ekiplerinden Allah razı olsun” dedi.

(DHA)