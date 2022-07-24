Ukrayna savaşı beş ay önce bugün başlamış ve halen devam ediyor. Bu savaş bir Rusya-Ukrayna değil Rusya-NATO savaşıdır. ABD ve NATO üyesi olan ve olmayan müttefikleri şimdiye kadar Rusya’ya karşı her alan ve konuyu kapsayan en az 2500 yaptırım kararı aldı. Aynı ülkeler Irak ve Afganistan’ı yalan gerekçelerle işgal eden ABD’ye karşı bir tek yaptırım kararı almadığı gibi işgalleri desteklemişlerdi. Bu da normal çünkü Irak ve Afganistan Müslüman ülke, Ukrayna ise “çağdaş batının” bir parçasıdır!

Peki Sovyet ordusu 1979’da Kabil hükümetinin çağrısı üzerine Afganistan’a girdiğinde aynı “çağdaş batı” Taliban dahil çağ dışı ilkel Mücahit gruplara neden destek vermişti?

Çünkü “Çağdaş batı”nın bildik iki yüzlü ve rezil karakteri bunu gerektiriyordu.

Savaşın başlangıcında Rusya’nın çok kısa sürede yenileceğini, çökeceğini hatta dağılacağını anlatan bildik uzman ve azmanlar karşı tarafın yani “çağdaş batı”nın yenilgisini, çökmesini ve perişan olduğunu görünce çok üzülüyorlardır.

Rusya’nın parası Ruble sürekli değer kazanıyor, ekonomisinde hiçbir sorun yaşamıyor, Putin’e olan destek % 80’i geçiyor.

Karşı tarafta savaş provokatörü Boris istifa etmek zorunda kaldı, İtalya’da hükümet çöktü, bir çok Avrupa ülkesinde gösteriler ve ayaklanma provaları yaşanıyor, Amerikan kölesi Almanlar kış gelmeden Rusya ile barışmanın yollarını arıyor ve bunak Biden’a destek % 30’lara geriledi.

Özetle daha ilk günden söylediğim gibi bu savaşın galibi Putin olacak ve dünyada yeni bir düzen kurulacak.

Kim ne der ne yaparsa yapsın bu düzen kurulacak ve bu düzende klasik emperyalistlerin borusu ötmeyecek.

Son örnek koridor.

Türkiye ve BM arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşma Moskova’nın istediği şekilde İstanbul’da imzalandı.

Anlaşmaya göre gemiler için iki koridor açılacak.

Ukrayna’dan yola çıkacak gemiler için 3 mil genişliğinde 140 mil uzunluğunda bir koridor ve Azak denizinden yola çıkacak Rus gemileri için 2 mil genişliğinde 115 mil uzunluğunda iki koridor açılacak.

Ruslar; gübre, gıda ürünleri ve tahıl için iki koridor anlaşmasını imzaladıktan sonra Ukrayna koridoruna izin verdi. Ukrayna’nın Odessa limanından çıkacak tüm gemiler Rus, Türk ve Ukrayna görevlileri tarafından didik didik aranacak benzer arama limana dönen gemiler için yapılacak. Ruslar ayrıca taşınacak tahılların düşman ülkelere satılamayacağı koşulunu da karşı tarafa kabul ettirdi.

Doğal gaz ve petrolle batıyı dize getiren Rusya şimdi tahılla düşmanlarını “terbiye” etmeye çalışıyor.

Dünya tahıl gereksiniminin yaklaşık % 20’sini Rusya, %7’sini Ukrayna karşılıyor.

Örneğin tahıl ülkesi Türkiye ithal ettiği buğdayın % 65’ini Rusya’dan ve %15’ini Ukrayna’dan alıyor.

Başka bir örnek:

Ermenistan tükettiği tahılın % 99’unu, Gürcistan %85’ini ve Azerbaycan %95’ini Rusya’dan karşılıyor.

Biraz geriye gidelim.

Ukrayna ile askeri işbirliği anlaşmaları bulunan ve bu ülkeye İHA ve SİHA satan ama aynı zamanda Rusya ile çok karmaşık ilişkileri bulunan Türkiye başından beri savaşan iki tarafı arasında arabuluculuk yapıyor. 10 Mart’ta iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya’da bir araya getirdikten sonra askeri heyetleri de İstanbul’da buluşturdu ama sonuç alamadı. Bu da normal çünkü Ankara’nın gönlü Kiev’den yana Moskova ise Suriye’de olduğu gibi Ankara’ya güvenmiyor.

Peki yanlız Ruslar mı güvenmiyor?

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, Biden yönetimi, barışmaya çalıştığımız İsrail ve Körfez ülkeleri AKP yönetiminde Ankara’ya güvenmiyor.

Adamlar “Kısa bir süre öncesine kadar bize söylemediğini bırakmayan Erdoğan ve adamlarının ne zaman ne yapacağını kestirmek çok zor” modundalar.

Adamlar haklı…

Türk halkının da büyük bölümü aynı görüşte.

Neyse ki; bu iktidardan kurtulmak için koridor açılmış ve gemilerin güvenli limanlara ulaşmasına az kalmıştır.