Konya Büyükşehir Belediyesi kitap ve puzzle baskısı satın alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 20 bin adet kitap ve 7 bin adet puzzle baskısı satın alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Genç Komek Yaz Okulu İçin Elifba Dua Kitabı ve Puzzle Baskısı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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