Komando timlerinden Karadeniz’de sıkı güvenlik
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Komando timlerinden Karadeniz’de sıkı güvenlik

Karadeniz’de, jandarma komando timleri, terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

Rize kırsalında, jandarma komando timleri, terör örgütü PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne olası geçişini önlemek için kırsal alanda denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Rize Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli timler, bölgede kırsal alanın yanı sıra yaylalardaki geçiş güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerde düzenlediği operasyonlarla tetöristlerin bölgeye geçişlerini engelliyor. Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık ve eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında Demirören Haber Ajansı’nca (DHA) görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.

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Komando timlerinden Karadeniz’de sıkı güvenlik
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